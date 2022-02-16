Tháng 3 Hè về, điềm xui chưa thôi đeo bám, 3 con giáp tài vận sa sút, công việc làm ăn thuận lợi bị cướp mất, cuộc sống chật vật suốt thời gian dài

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 12:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tháng 3/2022, 3 con giáp xui xẻo bị hung tinh 4 phương 8 hướng đeo bám, công việc tốt đẹp cũng bị cướp mất khiến cho tài lộc hao tổn, cuộc sống chật vật.

Tuổi Mão

Tháng 3/2022, vận thế tổng thể của người tuổi Mão giảm sút, bạn đừng ở nhà, cần ra ngoài mở mang đầu óc. Vận trình tình duyên nhìn chung không thuận. Khi theo đuổi ai đó, trước tiên bạn phải tìm hiểu xem đối phương đã có người yêu chưa.

Công việc của bản mệnh bình thường, bạn khó thương lượng đơn hàng. Tài vận sa sút, công việc làm ăn thuận lợi bị cướp mất. Sức khỏe sa sút, bạn cần nghỉ ngơi khi gặp quá nhiều áp lực.

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Tháng 3/2022, vận thế tổng thể của người tuổi Mão giảm sút, bạn đừng ở nhà, cần ra ngoài mở mang đầu óc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hè về, tổng thể vận thế của người tuổi Thân giảm sút, không có gì suôn sẻ. Vận trình tình duyên cực xấu, người yêu trở thành vật cản lớn nhất.

Công việc ở mức trung bình, tâm trí bạn không đặt vào công việc đang làm. Tài lộc giảm sút, bạn có thể hao tài tốn lộc do trí nhớ kém. Sức khỏe bình thường, nên chú ý va chạm, cẩn thận bị thương.

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Hè về, tổng thể vận thế của người tuổi Thân giảm sút, không có gì suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tổng thể vận thế của người tuổi Tỵ trong tháng 3 chỉ dừng lại ở mức bình thường. Vận may về tình duyên giảm sút, bạn dễ cảm thấy chán nản khi bị từ chối.

Công việc của con giáp xui xẻo không có gì thăng tiến, lúc cần sự giúp đỡ cũng không tìm được ai. Tài lộc bị chặn đứng, không hanh thông, bạn chi tiêu nhiều dẫn đến rỗng ví.

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Tổng thể vận thế của người tuổi Tỵ trong tháng 3 chỉ dừng lại ở mức bình thường - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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