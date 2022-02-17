Càn khôn xoay vần, 3 con giáp bung hết năng lượng, bứt tốc cực nhanh trong 3 tháng tới, làm chuyện lớn gon hết TÀI LỘC của thiên hạ, tha hồ 'rung đùi hưởng phúc'

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 15:25

3 tháng tới, càn khôn xoay vần, 3 con giáp may mắn bứt tốc mạnh mẽ, đón TÀI LỘC bất ngờ, tha hồ hưởng phúc.

Tuổi Sửu

Vận mệnh tuổi Sửu sẽ thay đổi trong 3 tháng tới đây. Con giáp may mắn nhận được PHÚC LỘC trời ban nên tha hồ bứt phá.

Càn khôn xoay chuyển đúng cung tài lộc, lại thêm sự hỗ trợ đắc lực của quý nhân nên bản mệnh bứt phá mạnh mẽ vô cùng. Công việc "đầu xuôi, đuôi lọt", may mắn chẳng ai bằng. Trên đà này, sau 3 tháng cố gắng, chắc chắn người tuổi Sửu sẽ có của ăn của để chật nhà.

con giap may man 3
Vận mệnh tuổi Sửu sẽ thay đổi trong 3 tháng tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thời gian tới, đặc biệt là trong 3 tháng kế đây, con giáp tuổi Mão nhận được vô số cơ hội đổi đời. Nếu biết nắm bắt, bản mệnh chắc chắn gom về tài lộc nhiều vô kể.

Chưa dừng lại ở đó, đường công dnah của người cầm tinh con Mèo còn được quý nhân đưa đường, chỉ lối, vạch ra hướng phát triển đúng đắn. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào sự nghiệp, chăm chỉ làm lụng thì Trời thương Phật độ mau phát tài.

con giap may man 2
Tử vi 12 con giáp dự đoán, thời gian tới, đặc biệt là trong 3 tháng kế đây, con giáp tuổi Mão nhận được vô số cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh sẵn có, lại thêm chăm chỉ, thật thà được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Trong 3 tháng tới đây, con giáp này được giúp sức hết mình trên con đường thăng tiến, chẳng lo khó khăn.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 tháng tới chính là khoảng thời gian hoàng kim của người tuổi Tỵ. Chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt thời cơ, bung xõa năng lượng thì chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió.

con giap may man 1
Người tuổi Tỵ thông minh sẵn có, lại thêm chăm chỉ, thật thà được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 18/2/2022, tiểu nhân rình mò, ngầm ám hại, 3 con giáp gặp TAI ƯƠNG khó hóa giải, tiền tài kém thuận lợi, công danh không không vượng

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 18/2/2022, tiểu nhân rình mò, ngầm ám hại, 3 con giáp gặp TAI ƯƠNG khó hóa giải, tiền tài kém thuận lợi, công danh không không vượng

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 18/2/2022, tiểu nhân rình mò, ngầm ám hại, 3 con giáp xui xẻo bị hung tinh kìm hãm, thần tài không độ, công danh xuống dốc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son