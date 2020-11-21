Đúng ngày mai Chủ Nhật 22/11/2020, 4 con giáp may mắn ‘tụ tài’, tiền đổ về không thoát ra được

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn gặp vận may tiền bạc chạm đỉnh. Bạn có khả năng “tụ tài” nên giữ được tiền nguyên vẹn. Vận tài chính của bạn chỉ tăng lên chứ không thất thoát đồng nào. Điều này giúp vận trình của bạn vô cùng vượng sắc. Bạn có nhiều cơ hội đổi đời, công danh thăng hoa rực rỡ.

Chỉ cần bạn chăm chỉ, công việc sẽ ngày càng ổn định, rực rỡ hơn mong muốn. Bên cạnh đó bạn được quý nhân chiếu cố nên gặp khó khăn đến mấy cũng vượt qua được, không sợ ai hãm hại hay cản đường.

Dần là con giáp may mắn. Giai đoạn khó khăn trước đây đã qua đi, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nhất. Trong công việc, bạn được nhiều người yêu mến, chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban. Khi gặp khó khăn, bạn cũng có thể vượt qua dễ dàng mà không còn phải lo lắng, mất ăn mất ngủ như trước đây.

Dần vượt qua giai đoạn khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được ý trung nhân, duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên hiểu và yêu nhau nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp bản lĩnh, giỏi giang tiền bạc đổ về tiêu cả đời không hết. Bạn làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, tiền cứ hết rồi lại đầy, không phải lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Thời gian trước có gặp nhiều khó khăn nhưng rồi cũng vượt qua và trở thành đại gia giàu có khét tiếng nhất. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhiều lộc lớn trời ban, chắc chắn bạn sẽ không phải thiếu thốn như thời gian trước đây.

Tuổi Mùi

Mùi được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Với sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, Mùi được nhiều người yêu mến, vượt qua nhiều thử thách. Bạn nắm bắt nhiều cơ hội thăng tiến, tiền bạc chạm đến mức đáng báo động. Đường kinh doanh của bạn khá rực rỡ, đầu tư đâu là trúng đậm đến đó.

Bạn bắt đầu bước vào giai đoạn vàng nên hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc khủng. Thời gian này, bạn cũng nên tập trung vào công việc để được cấp trên trọng dụng, có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm