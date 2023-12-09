Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/12/2023, 3 con giáp đối mặt cục diện Tương Xung, chật vật trong công việc, hao tài tốn của

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/12/2023, tuổi Tý chật vật trong công việc. Có nhiều việc chờ bản mệnh giải quyết. Nếu như con giáp này không đủ bình tĩnh để sắp xếp lại quỹ thời gian ít ỏi để xử lý công việc thì e rằng mọi thứ sẽ rối tung lên.

Về sức khỏe , thời tiết thay đổi đột ngột nên con giáp này phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình. Bên cạnh đó khi trời lạnh nên chú ý giữ ấm cơ thể. Trước khi đi ngủ nên ngâm chân nước ấm để có giấc ngủ sâu.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/12/2023, người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện Tương Xung, khiến nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp. Có lẽ bạn cần phải bình tĩnh lại để có thể đánh giá vấn đề thấu đáo hơn, từ đó tìm ra cách thích hợp để khắc phục khó khăn trước mắt. Nếu mắc phải lỗi sai trong thời gian này, bản mệnh cũng nên chủ động dũng cảm nhận lỗi. Việc thừa nhận lỗi sai không khiến bạn trở nên yếu kém mà chỉ khiến mọi người thêm tôn trọng bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn hơn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ vượng khuyên những người làm lãnh đạo cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng và chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề, đôi khi, những người cấp dưới lại nhìn ra những việc bạn không nhận ra đấy.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 10/12/2023, cục diện Tự Hình có thể là nguyên nhân dẫn tới những rủi ro có thể xảy ra trong công việc của người tuổi Dậu. Cảm xúc của bạn lên xuống thất thường, ảnh hưởng tới khả năng tập trung. Nếu thiếu sự kiểm soát, thả trôi bản thân một cách tùy hứng thì con giáp này cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, phát triển tốt trong tương lai của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm cũng chẳng thuận lợi hơn là mấy. Trong tình yêu luôn cần sự tương tác từ hai phía, nếu chỉ có một bên nỗ lực thì chẳng thể bền vững được. Tuổi Dậu hãy nhớ, nếu bạn chỉ biết nhận lấy mà không làm gì cả thì chẳng mấy chốc tình yêu sẽ lụi tàn theo thời gian.

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