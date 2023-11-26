Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/11/2023, 3 con giáp kém may mắn, gặp nhiều trắc trở, sự nghiệp tiêu tan, tiền bạc mất hết

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 03:16

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong công việc, tài lộc, cuộc sống và tình duyên vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/11/2023.

 

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/11/2023, Tý Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ dễ vướng vào những chuyện thị phi, mâu thuẫn trong ngày hôm nay. Bạn cần tránh hành xử nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ kẻo kẻ xấu sẽ biến đó thành cái cớ để hạ bệ bạn.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/11/2023, 3 con giáp kém may mắn, gặp nhiều trắc trở, sự nghiệp tiêu tan, tiền bạc mất hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế cần thận trọng trước những trò chơi xấu của đối thủ cạnh tranh. Bạn không những cần làm tốt công việc của mình mà còn phải đề phòng mọi người xung quanh, không nên cả tin nghe theo lời người khác.

Thủy khắc Hỏa, chuyện tình cảm cũng chẳng êm đềm. Những gánh nặng cuộc sống khiến vợ chồng bạn thường xuyên trút giận lên đầu nhau thay vì chia sẻ và thông cảm. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ chẳng thể lâu bền được.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/11/2023, Tý Mùi Tương Hại khiến tài chính của bạn lên xuống bất thường, điều này có thể là vì bạn chi quá nhiều tiền cho các hạng mục đầu tư có tính rủi ro cao. Bạn nên cân nhắc để phân bổ đầu tư cho hợp lý hơn.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/11/2023, 3 con giáp kém may mắn, gặp nhiều trắc trở, sự nghiệp tiêu tan, tiền bạc mất hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài có thể đẩy bạn tới hoàn cảnh khó khăn mà tuổi Mùi không thể lường trước được. Có thể bạn vốn yếu đuối nhưng lúc này lại cần bạn mạnh mẽ đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình.

Nếu đã có đôi, con giáp này có thể xảy ra chiến tranh ngầm với người ấy vì những bất mãn dồn nén từ lâu. Dù có chuyện gì cũng nên chia sẻ thẳng thắn để cùng nhau tháo gỡ.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/11/2023, tuổi Tuất trăn trở không thể thực hiện mọi thứ một cách dứt khoát và khôn ngoan khi từng phạm sai lầm và thường xuyên bị nhắc lại. Bản mệnh nên mạnh mẽ lên, chớ để ngoại cảnh tác động.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 26/11/2023, 3 con giáp kém may mắn, gặp nhiều trắc trở, sự nghiệp tiêu tan, tiền bạc mất hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng không nên cố chấp trong chuyện tình cảm. Người đang độc thân có thể cần nhờ tới mạng xã hội hay các ứng dụng hẹn hò để tăng thêm kết nối của mình, thông qua đó tăng cơ hội có thể tìm được một nửa phù hợp.

Sức khỏe có thể ảnh hưởng do thời tiết thất thường nhưng nếu tuổi Tuất có sức đề kháng tốt thì không phải lo lắng. Hãy duy trì những thói quen tốt liên quan tới sức khỏe như ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc thì nếu có ốm cũng nhanh chóng hồi phục.

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