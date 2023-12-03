Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 3/12/2023, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, xui xẻo đeo bám, tiền tài tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 03:45

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong vận trình sự nghiệp, tại lộc, cuộc sống và tình duyên vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 3/12/2023.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 3/12/2023, Tương Xung tác động, người tuổi Sửu dễ phải nghe lời gièm pha không hay về mình. Những lúc như thế này, bạn chớ nên kích động hành xử nông nổi, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân là người ra sao.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 3/12/2023, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, xui xẻo đeo bám, tiền tài tiêu tan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn không nên nghe theo lời nịnh nọt của những kẻ cố tình thân cận. Nếu không giữ được đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm, gây tổn hại cho không những bản thân mà cả tập thể.

Phương diện tình cảm nhìn chung không có biến động gì lớn. Bản mệnh nên sắp xếp thời gian để ở bên người thân nhiều hơn. Dù có bận rộn cũng chớ vô tâm dồn hết trách nhiệm cho người ấy.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 3/12/2023, mọi việc diễn ra không được như ý tuổi Tỵ. Nghịch cảnh có thể khiến cảm xúc của trở nên bốc đồng. Con giáp này cần kiểm soát mình, thay vì bộc lộ những phản ứng thái quá và mất kiểm soát.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 3/12/2023, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, xui xẻo đeo bám, tiền tài tiêu tan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tuổi Tỵ được thấu hiểu và chia sẻ nên cảm thấy được an ủi phần nào. Nhờ thế con giáp này sẽ sớm lấy lại được bình tĩnh và trở nên mạnh mẽ hơn. Sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không thực sự lý tưởng. Đây cũng là thời gian tuổi Tỵ có thể gặp các vấn đề về máu, chấn thương, mụn nhọt, huyết áp hoặc mất ngủ.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 3/12/2023, tuổi Dậu gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Dậu.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 3/12/2023, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, xui xẻo đeo bám, tiền tài tiêu tan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của Tuổi Dậu cũng không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Những lời nói ân cần quan tâm sẽ là phương thức hóa giải tốt nhất cho tình huống này.

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