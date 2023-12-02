Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/12/2023, 3 con giáp Thương Quan cản trở, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp đi xuống, dễ trắng tay

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 08:45

Xin chia buồn 3 con giáp xui xẻo trong công việc, tài lộc và cuộc sống vào đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/12/2023.

 

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/12/2023, cục diện xung khắc ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc của tuổi Mão. Do đó, con giáp này nên tránh mất kiểm soát trong quá trình đầu tư hay mua sắm chi tiêu.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/12/2023, 3 con giáp Thương Quan cản trở, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp đi xuống, dễ trắng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lục xung xuất hiện trong ngày này cũng là lời nhắc nhở tuổi Mão nên tránh to tiếng, cũng không nên đưa ra lời khuyên cho ai cả. Sự nóng nảy của con giáp này sẽ có thể làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Bản mệnh phải kiểm soát vấn đề cảm xúc của mình tốt hơn. Cùng với tâm trạng không tích cực, tuổi Mão lại còn không muốn tin ai, cũng không cho phép mình chia sẻ những tâm tư đó với bất cứ ai. Điều này vô tình tạo thêm gánh nặng tâm lý cho bản mệnh một cách không cần thiết.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/12/2023, Thương Quan cản trở con đường thăng tiến của người tuổi Tỵ. Bản mệnh dễ bị cấp trên gây khó dễ trong thời gian này, khiến công việc khó mà tiến triển thuận lợi được như dự định ban đầu. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà nhụt chí. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, bạn lại càng cần phải nhắc nhở mình vươn lên, không chịu đầu hàng nghịch cảnh.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/12/2023, 3 con giáp Thương Quan cản trở, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp đi xuống, dễ trắng tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và gia đình không thực sự yên ấm. Bạn không nhận được sự ủng hộ của người nhà khi đứng trước các quyết định quan trọng, và điều này khiến bạn cảm thấy khá lạc lõng và lo lắng.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/12/2023, tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả. Dường như quyết định nào cũng phải nhận lại sự phản đối của mọi người, và điều này khiến bản mệnh sờn lòng, không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa. Hãy kiên định hơn với những quyết định của bản thân, nhất là khi con giáp này tin chắc những gì mình muốn làm là đúng.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 3/12/2023, 3 con giáp Thương Quan cản trở, khó khăn muôn trùng, sự nghiệp đi xuống, dễ trắng tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Vì vậy, nếu có thể, con giáp này cũng nên lùi các việc quan trọng sang thời điểm khác thích hợp hơn.

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