Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/11/2023, 3 con giáp XUI CÀNG THÊM XUI, tài lộc không thông, cuộc sống buồn phiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/11/2023, cục diện Tương Xung xuất hiện trong tử vi hôm nay của Sửu dự báo công việc có dấu hiệu chững lại, kế hoạch vốn đang tiến hành suôn sẻ trước đó nay phải tạm ngừng vì nhiều lý do. Hãy bình tĩnh tìm ra nguyên nhân sự cố xuất hiện từ đâu thay vì tốn thời gian để than vãn, bạn càng rối trí thì càng dễ bế tắc.

Hung vận trong thời gian này còn có thể khiến người tuổi Sửu xảy ra tranh chấp, cãi vã với người khác. Những quan điểm trái ngược trong quá trình làm việc chung khiến bạn có cảm giác bị đối nghịch. Bên cạnh đó bản mệnh còn vướng phải điều tiếng thị phi, bị người khác nói xấu sau lưng, cố tình gán cho tiếng xấu nên cần giữ cái đầu lạnh để đối phó kẻo mọi việc diễn biến tệ hơn.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/11/2023, tuổi Thân đang rơi vào một tình thế khó khăn nào đó và sẽ cần phải mất thời gian để tháo gỡ. Tuy nhiên con giáp này cảm thấy không có lối thoát, bản mệnh từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người và chỉ muốn tự lực mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân dường như lơ lửng trên chín tầng mây. Tuy nhiên các vấn đề thực tế của ngày này sẽ kéo con giáp này quay trở lại với guồng quen thuộc, đòi hỏi phải đối mặt và tìm hướng xử lý sao cho thích hợp nhất. Hãy tỉnh táo trở lại đi, nếu bản mệnh muốn có một ngày yên ổn.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/11/2023, tuổi Tuất phải chịu đựng nhiều áp lực do công việc mang lại. Đối thủ cạnh tranh có thể liên tục gây khó dễ, khiến bản mệnh phải loay hoay giải quyết đủ mọi vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, xét trên phương diện tích cực thì đối thủ cũng chính là động lực thúc đẩy bản mệnh tiến bộ nhanh chóng. Dưới sự tác động của đối phương, tuổi Tuất sẽ phải không ngừng bứt phá giới hạn, cuối cùng gặt hái được thành công, hoặc không thì cũng là những kinh nghiệm quý báu.

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