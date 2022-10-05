Đúng ngày mai, 6/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, điểm mặt gọi tên 3 con giáp này, lộc lá bùng nổ, tiền tài thênh thang, cuối năm mệnh chủ sắm nhà mua xe, tiêu xài mãi không hết

Tử vi ngày mới cho thấy Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong ngày mai. Bạn có cái nhìn mới về nhiều vấn đề, nhờ đó mà bạn có thể tìm ra nhiều cách giải quyết mới lạ, khiến mọi người ngạc nhiên.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên thử cho người thật lòng với mình một cơ hội để xích lại gần hơn xem sao. Có thể quen biết đối phương lâu, bạn sẽ nhận ra nhiều ưu điểm của người đó.

Ngày Tỷ Kiên xuất hiện trong vận trình thứ 5 của người tuổi Thân, bản mệnh biết rằng mình không thể dựa vào ai ngoài chính bản thân mình. Quyết đoán, dứt khoát, con giáp này quyết định mọi thứ nhanh gọn, quyết không bỏ lỡ thời cơ.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Được Thiên Ấn độ mệnh, người tuổi Dần được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Mọi khó khăn, thử thách cũng không ngăn được bước chân của con giáp này bước về phía trước.

Theo tử vi hàng ngày, có Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Dần dễ thu được khoản lời lãi lớn ngay trong ngày hôm nay. Khi những cơ hội đầu tư, kinh doanh xuất hiện trước mắt, bản mệnh chớ nên chần chừ, do dự quá lâu. Muốn làm ăn lớn, bạn cần quyết đoán nắm bắt.

Tình cảm vợ chồng của bản mệnh vô cùng yên ấm. Dù đôi khó tránh khỏi những khi mâu thuẫn, bất đồng, song chính những lúc như vậy, hai người lại học được cách đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn.

Được Thiên Ấn độ mệnh, người tuổi Dần được quý nhân soi đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Thứ Năm 06/10/2022 này, Tuổi Dậu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của Tuổi Dậu ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Vận trình tình cảm của Tuổi Dậu ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo