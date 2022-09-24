Đúng ngày mai 25/9, 3 con giáp lâm Tương Hại, tài lộc xuống dốc không phanh, gây thù chuốc oán khắp nơi, dễ rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 09:32

Tham khảo tử vi ngày 25/9/2022, 3 con giáp có nhiều biến động xấu, gặp xui xẻo. Tuy nhiên, bạn cũng đừng lo lắng quá, cứ cố gắng thì mỗi chuyện sẽ qua.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn kém may mắn vì lâm Thương Quan. Bạn đang trải qua những chuỗi ngày mệt nhoài vì bài vở, công việc và ti tỉ thứ khác trong cuộc sống. Bạn có xu hướng chống đối, muốn nghỉ việc, nghỉ phép dài ngày để xốc lại tinh thần, một số người dễ bị cho thôi việc bất ngờ vì sàng lọc nhân sự.

Tài lộc kém, Tương Phá đem đến những điều không tốt cho ví tiền của tuổi này. Chẳng ai trả tiền cho sức khỏe của bạn nên dù cày cuốc vẫn phải yêu thương bản thân. Một số người vô cùng vất vả, làm được bao nhiều thì hết bấy nhiêu, hay bị hỏi vay tiền, không cho vay thì mang tiếng keo kiệt. Tình cảm bình yên nhờ hai hành Thổ tương hòa, Thìn chỉ mong người khác đừng làm phiền đến mình nếu như không thực sự cần thiết, dù là con giáp vui tính nhưng bạn vui đúng lúc đúng chỗ. Bạn sống cho gia đình và bản thân nhiều hơn, không còn buồn vì những chuyện cũ, chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi nhé.

Đúng ngày mai 25/9, 3 con giáp lâm Tương Hại, tài lộc xuống dốc không phanh, gây thù chuốc oán khắp nơi, dễ rước họa vào thân - Ảnh 1
Công việc của tuổi Thìn kém may mắn vì lâm Thương Quan. Bạn đang trải qua những chuỗi ngày mệt nhoài vì bài vở, công việc và ti tỉ thứ khác trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày hôm nay, tuổi Ngọ gặp Tỷ Kiên chiếu vận nên làm việc khá cô độc, khó nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Có điềm cạnh tranh làm ăn, hễ thấy bạn làm ăn, buôn bán được là lắm kẻ đặt điều nói xấu, ghen ghét, hạ bệ danh tiếng của bạn trước mặt người khác.

Đường tài lộc kém may mắn vì lâm Tương Hại. Đôi khi không đạt được một điều gì đó lại là một điều may mắn nhưng bạn cứ suy nghĩ bi quan rồi làm khổ bản thân, chắt bóp từng đồng. Tiền bạc túng thiếu thì tự mình lo liệu, không có lo hộ, gia đình không quá khá giả nên khó nhờ cậy. Đường tình duyên khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Dù bạn tốt hay không vẫn có người hiểu nhầm, có người không thích nên cứ mặc kệ thiên hạ. Thời gian gần đây gia đình bạn có vẻ hòa thuận và yên bình hơn, không có biến cố gì xảy ra.

Đúng ngày mai 25/9, 3 con giáp lâm Tương Hại, tài lộc xuống dốc không phanh, gây thù chuốc oán khắp nơi, dễ rước họa vào thân - Ảnh 2
Đường tài lộc kém may mắn vì lâm Tương Hại. Đôi khi không đạt được một điều gì đó lại là một điều may mắn nhưng bạn cứ suy nghĩ bi quan rồi làm khổ bản thân, chắt bóp từng đồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của Tuất hôm nay không tốt vì lâm Thương Quan. Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kĩ càng. Ai đang muốn nghỉ việc, bỏ việc thì nên cân nhắc, đây không phải là thời điểm tốt.

Đường tài vận đi xuống vì lâm Tương Hình cục. Bạn không nên tùy tiện cho người khác mượn đồ hoặc vay tiền vì khả năng cao bạn sẽ là người chịu thiệt thòi. Một số người sẽ sơ suất làm thất lạc đồ đạc hoặc tự mình đánh rơi tiền. Vận tình cảm của bản mệnh không có biến động lớn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Tuất là người biết đối nhân xử thế nên có thể dung hòa mọi mối quan hệ ở thời điểm hiện tại. Bạn có nhiều mối quan tâm mới không còn bận tâm những người cũ từng làm tổn thương mình.

Đúng ngày mai 25/9, 3 con giáp lâm Tương Hại, tài lộc xuống dốc không phanh, gây thù chuốc oán khắp nơi, dễ rước họa vào thân - Ảnh 3
Sự nghiệp của Tuất hôm nay không tốt vì lâm Thương Quan. Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kĩ càng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 ngày cuối tuần này (23/9, 24/9, 25/9), 3 con giáp khó thoát kiếp giàu sang, công danh vinh hiển, lộc lá tràn đầy, tiền chất cao như núi

3 ngày cuối tuần này (23/9, 24/9, 25/9), 3 con giáp khó thoát kiếp giàu sang, công danh vinh hiển, lộc lá tràn đầy, tiền chất cao như núi

Tử vi học có nói, bước sang 3 ngày cuối tuần này chính là thời kì hoàng kim của 3 con giáp may mắn dưới đây. Họ sẽ giàu nhanh chóng mặt khiến ai cũng ghen tỵ.

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