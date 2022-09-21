3 ngày cuối tuần này (23/9, 24/9, 25/9), 3 con giáp khó thoát kiếp giàu sang, công danh vinh hiển, lộc lá tràn đầy, tiền chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 15:44

Tử vi học có nói, bước sang 3 ngày cuối tuần này chính là thời kì hoàng kim của 3 con giáp may mắn dưới đây. Họ sẽ giàu nhanh chóng mặt khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh đã mang nhiều phúc khí, vận thế cũng rất vượng khi sang 3 ngày cuối tuần này. Con giáp này sẽ chuẩn bị đón vận tiền tài vô cùng tốt đẹp. Đây sẽ là cơ hội làm giàu quý giá của người tuổi Mão. Họ nên tranh thủ để tích góp tài sản, nhanh chóng làm giàu.

Tiền đề của con giáp này là chăm chỉ, cần mẫn, gặp sự ứng phó thành tâm. Dù khó khăn có bủa vây thì họ cũng sẽ gỡ rối thành công, tài vận tăng lên theo cấp số nhân. Ở chỗ làm nên tinh ý để tâm mọi việc xung quanh.

3 ngày cuối tuần này (23/9, 24/9, 25/9), 3 con giáp khó thoát kiếp giàu sang, công danh vinh hiển, lộc lá tràn đầy, tiền chất cao như núi - Ảnh 1
Người tuổi Mão trời sinh đã mang nhiều phúc khí, vận thế cũng rất vượng khi sang 3 ngày cuối tuần này. Con giáp này sẽ chuẩn bị đón vận tiền tài vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng khi bước sang 3 ngày cuối tuần. Dẫu hiện tại đang khổ cực, nghèo hèn bao nhiêu thì họ vẫn có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm.

Vận may trời cho giúp mọi kế hoạch đầu tư, mọi quyết định kinh doanh đều mang về cho con giáp này nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền chất chật nhà. Con giáp may mắn đến mức có thể trúng thưởng ở những trò may mắn, thậm chí trúng số độc đặc, kiếm được nhiều tiền.

3 ngày cuối tuần này (23/9, 24/9, 25/9), 3 con giáp khó thoát kiếp giàu sang, công danh vinh hiển, lộc lá tràn đầy, tiền chất cao như núi - Ảnh 2
Tuổi Thân có vận phú quý vô cùng thịnh vượng, giàu sang không tưởng khi bước sang 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thực tình rất chân thực, thật thà, không bao giờ so đo, tính đếm, đối xử với người khác luôn lấy cái tâm làm đầu. Dự đoán 12 con giáp cho rằng, đúng 3 ngày cuối tuần này, tuổi Hợi sẽ là con giáp khiến nhiều người bất ngờ nhất vì lội ngược dòng quá ấn tượng.

Cái kết viên mãn là tăng lương, đổi chức vụ chắc chắn không phải là chuyện trong mơ với con giáp này. Chỉ cần họ chịu đối diện với áp lực công việc, dù thời thế nhiễu nhương, không gì là không thể. Nên nhớ, nhận được nhiều thì cần cho đi tương ứng, lộc mới bền và mạnh.

3 ngày cuối tuần này (23/9, 24/9, 25/9), 3 con giáp khó thoát kiếp giàu sang, công danh vinh hiển, lộc lá tràn đầy, tiền chất cao như núi - Ảnh 3
Dự đoán 12 con giáp cho rằng, đúng 3 ngày cuối tuần này, tuổi Hợi sẽ là con giáp khiến nhiều người bất ngờ nhất vì lội ngược dòng quá ấn tượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang ngày mai (thứ Tư 21/9), Tam hợp hiện diện, 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, lộc trời sáng rọi, phú quý đủ đầy

Bước sang ngày mai (thứ Tư 21/9), Tam hợp hiện diện, 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, lộc trời sáng rọi, phú quý đủ đầy

Tử vi dự báo, bước sang thứ Tư ngày 21/9, bất kể làm gì thì 3 con giáp may mắn này cũng được quý nhân trợ giúp hết mình, tài lộc dồn về chật nhà.

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