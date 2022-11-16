Đúng ngày mai (17/11), TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này vận trình thắm nở, sự nghiệp lên hương, thu nhập khả quan, tài chính vượng sắc, cuối năm phú quý lên đời, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Tị gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp vào ngày mai. Bạn có thể tìm ra cách chính xác để giải quyết vấn đề, dẫn dắt tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn và tiến về phía trước.

Vận trình tình cảm hài hoà. Tuổi Tỵ may mắn tìm được người đồng hành không những ủng hộ mà còn cảm thông với nỗi vất vả mà bản mệnh đang phải trải qua. Tình cảm sẽ được bền chặt hơn khi người trong cuộc biết vun vén và biết lo nghĩ cho đối phương.

Nếu là người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Để có thể được như vậy là nhờ bạn cũng luôn tôn trọng và quan tâm đến mọi người xung quanh, không áp đặt ai phải làm việc này việc khác.

Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Tị gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 17/11/2022 ngày mai, ngũ hành tương sinh mở ra những cánh cửa mới giúp cho tuổi Tuất thấy những tia hi vọng giữa khó khăn mà con giáp này đang đối mặt. Bản mệnh nhận ra có những người luôn ở bên hỗ trợ mình vượt qua khó khăn, tiếp thêm cho mình động lực.

Dù nhận được hỗ trợ nhưng chính con giáp này mới là người tự giúp mình giải quyết những gì đang diễn ra. ngày mai bản mệnh nên ưu tiên xuất hành hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Nam để gặp Tài thần.

Vận trình tài lộc vượng phát. Tuổi Tuất ngoài có lộc ăn uống thì còn được cát tinh nâng đỡ rất nhiều trong quá trình kiếm tiền và nâng cao nguồn thu nhập hiện có.

Vận trình tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra khả quan. Con giáp này hoàn toàn có cơ hội tốt để thăng tiến, song cần nắm bắt tốt thời cơ mới không bỏ lỡ vận may. Trước các quyết định quan trọng, bản mệnh nên xem xét kỹ lưỡng, chi tiết và tránh để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng tới quá trình xử lý công việc.

Nhờ có lục hợp giúp cho tuổi Thân trở nên điềm tĩnh hơn trong cách ứng xử với mọi người xung quanh mình. Khó khăn trước mắt không là gì khi con giáp này khéo léo điều phối, xử lý từng tình huống xảy ra trong ngày mai.

Trên phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh hỗ trợ tuổi Thân cải thiện rõ rệt được mối quan hệ tình cảm khi bản mệnh có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị.

Nhờ có lục hợp giúp cho tuổi Thân trở nên điềm tĩnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo