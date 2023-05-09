Đúng ngày mai 10/5/2023: Dậu mở rộng kinh doanh, gia đình tương trợ, Hợi có sự nghiệp vượt ngoài mong đợi

Tử vi ngày 10/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khởi đầu kinh doanh riêng có gia đình tương trợ.

Tình duyên: Tình duyên của người tuổi Dậu không thuận lợi, bạn thường công tác xa nên cả hai không có nhiều thời gian chăm sóc lẫn nhau.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu mở rộng kinh doanh, có gia đình tương trợ.

Tài lộc: Khối tài sản của bạn có vơi đi, tuy nhiên luôn có gia đình tương trợ.

Sức khỏe: Nên dành thời gian yêu thương bản thân và chăm sóc da mỗi ngày.

Người tuổi Dậu khởi đầu kinh doanh riêng có gia đình tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc: Chính Quan nhập cục, người tuổi Tuất thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình đồng thời cũng đưa ra nhiều giải pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất hiện tại.

Tình duyên: Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi một vài thói quen trong chuyện tình cảm để hòa hợp với nhau hơn.

Sức khỏe: Theo tử vi 12 con giáp dự báo tuổi Tuất dễ mệt mỏi hơn trong ngày.

Tài chính: Tài lộc không có gì đáng lo lắng, tuy không đến mức quá giàu có nhưng công việc tiến triển thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Người tuổi Tuất thể hiện được năng lực lãnh đạo của mình đồng thời cũng đưa ra nhiều giải pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 10/5/2023 nói rằng, tương lai sự nghiệp của người tuổi Hợi vượt ngoài mong đợi, mọi việc đang đi theo đúng lộ trình và kế hoạch mà bản mệnh đặt ra, cứ thế mà tiến lên phía trước thôi. Tài vận vượng phát, đầu tư hay kinh doanh, góp vốn làm ăn đều rất tốt đẹp. Yêu đương nhạt dần theo năm tháng, vợ chồng không còn hạnh phúc, người độc thân chưa thể mở lòng đón nhận người mới.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Tương lai sự nghiệp của người tuổi Hợi vượt ngoài mong đợi, mọi việc đang đi theo đúng lộ trình và kế hoạch mà bản mệnh đặt ra - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và nghiêm nghiệm!