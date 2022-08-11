Đúng ngày lễ Vu Lan, liên tiếp đón nhận tin hỷ, 3 con giáp hiếu thảo may mắn đủ đường, công danh vượng phát, gia đạo yên an, tiền tài, danh vọng song hành tiến bước

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 12:15

Đúng ngày lễ Vu Lan, 3 con giáp may mắn công danh vượng phát, gia đạo yên an, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào đúng ngày lễ Vu Lan vận trình hanh thông, cát khí dư dả. Con giáp có nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp được mọi người tin tưởng nhờ tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Bạn nghiêm túc, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao vì bạn biết phải vượt qua được nó mới có được điều mình mong muốn.

Gia đạo êm ấm. Con giáp hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương anh chị em. Gia đình là chỗ dựa tinh thần cũng như động lực cho bạn cố gắng từng ngày. 

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Người tuổi Mùi vào đúng ngày lễ Vu Lan vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vào đúng ngày lễ Vu Lan liên quan gặp may trong chuyện tiền bạc. Con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn, nhanh chóng thu được lợi nhuận lớn, tài lộc vượng phát. Bản mệnh khi thấy cơ hội tốt thì hãy cố nắm bắt để ngày càng trở nên giàu có. Trước khi đưa ra các quyết định quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của mình thì cần phải suy nghĩ kĩ càng để tránh những sai lầm không đáng có.

Về phương diện gia đạo, con giáp yêu thương gia đình của mình nhưng lại vì quá bận rộn mà ít dành thời gian cho những người thân yêu. Các hoạt động ngoài trời có thể là gợi ý tốt giúp mọi người kéo gần khoản cách, tạo dựng những kỷ niệm khó quên.

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Người tuổi Tỵ vào đúng ngày lễ Vu Lan liên quan gặp may trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vào đúng lễ Vu Lan đón nhận nhiều may mắn. Con giáp may mắn được Thần Tài trợ mệnh nên làm ăn khấm khá nhờ. Sau thời gian khó khăn, mọi công sức của bạn đều được đền đáp xứng đáng, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

 Trong gia đình, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người, đặc biệt là bố mẹ. Bạn luôn chủ động giúp đỡ các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, con giáp chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

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Người tuổi Mão vào đúng lễ Vu Lan đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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