Tử vi cuối tuần thứ 2 của tháng 8, đẩy lùi vận xui, cát khí dư dả, 3 con giáp may mắn ngút trời, sự nghiệp hưng thịnh, tài lộc hanh thông, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 10:52

Tử vi cuối tuần thứ 2 của tháng 8, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hưng thịnh, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong tuần thứ 2 của tháng 8 vận trình hanh thông, cát lộc suôn sẻ. Nhật nguyệt xuất hiện là dấu hiệu đáng mừng cho con giáp tự tin thực hiện các dự định của mình. Con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của người khác nhờ sự thông minh, chín chắn. Bản mệnh nên phát huy những điều này để có bước tiến xa trên đường công danh.

Vận trình tình cảm hạnh phúc ấm êm. Người tuổi Tuất rất may mắn khi bên mình có người thấu hiểu và cảm thông. Tình yêu nhờ có sự bao dung mà duy trì được bền lâu, vững vàng.

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Người tuổi Dần trong tuần thứ 2 của tháng 8 vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong tuần thứ 2 của tháng 8 vận trình lên hương, cát lộc thuận lợi. Con đường tài lộc của bản mệnh thăng tiến không ngừng. Nếu đã chăm chỉ với các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả lao động của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa, tương lai của bạn rất hứa hẹn đấy.

Chuyện tình cảm của con giáp nhận tin mừng. Bản mệnh rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn chung tay cùng giải quyết mọi vấn đề, nhờ vậy mà chuyện có phức tạp đến mấy cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.

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Người tuổi Dậu trong tuần thứ 2 của tháng 8 vận trình lên hương, - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần thứ 2 của tháng 8 nhận nhiều may mắn. Mọi việc suôn sẻ khi con giáp may mắn nhận được sự giúp đỡ trong ngày có Thực Thần hỗ trợ. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người, khi bờ vai đang gánh quá nhiều trọng trách của bạn dần cảm thấy mỏi mệt. 

Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Bạn có thể đặt hoàn toàn lòng tin cho nửa kia của mình.

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Người tuổi Hợi trong tuần thứ 2 của tháng 8 nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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