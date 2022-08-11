Tử vi 3 ngày cuối tuần (12/8 - 14/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp nhận phước ơn trên, tiền tài dư dả, phúc khí đầy nhà, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 10:03

Tử vi 3 ngày cuối tuần (12/8 - 14/8), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, tha hồ tận hưởng công danh, lợi lộc.

Tuổi  Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Đường tài lộc có nhiều điểm sáng, con giáp có thể nhận thưởng hoặc được ai đó trả nợ, tặng, biếu tiền tài. Sự nghiệp trong thời gian này cũng trở nên thuận lợi. Con giáp có nhiều cơ hội phát triển bản thân, mở rộng con đường thăng tiến. Chuyện vui kéo đến liên tiếp, Tuất đón nhận nhiều sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. 

Bản mệnh có thể gặp nhân vật đặc biệt nào đó và bị cuốn hút bởi họ. Đào hoa nở rộ chưa hẳn là chuyện đáng vui vì bạn sẽ có nhiều lo lắng khi có quá nhiều lựa chọn, hãy để con tim và lý trí phân tích vấn đề, bạn chưa vội quyết định trong lúc này.

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Người tuổi Tuất trong 3 ngày tới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới có quý nhân xuất hiện giúp cho con giáp này vượt qua trở ngại trong ngày để hoàn thành tốt công. Con giáp này dồn hết tâm sức để làm việc và đạt được những thành quả đáng mừng, may mắn là công việc khá tốt. Tài lộc của con giáp đón nhận nhiều tin vui, tiền bạc đổ ào ào về túi. Con giáp có thêm nghề tay trái để tăng nguồn thu nhập cho mình.

Vận trình tình duyên của bạn tươi sáng rõ ràng nhờ được quý nhân che chở, nâng đỡ. Nếu con giáp này còn độc thân thì có thể tìm thấy nửa kia lý tưởng của mình vào lúc không ngờ nhất.

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Người tuổi Dậu trong 3 ngày tới có quý nhân xuất hiện giúp cho con giáp này vượt qua trở ngại trong ngày để hoàn thành tốt công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 3 ngày tới vận trình lên hương, công danh vụt sáng. Công việc của con giáp may mắn này diễn ra thuận lợi. Tam Hợp giúp sức nên bạn có được sự quyết đoán, cứng rắn cần thiết. Đường tài lộc rực rỡ. Bản mệnh có thể nhanh chóng cải thiện nguồn thu nhập nhờ các khoản thu bằng nghề tay trái.

Vận trình tình cảm tiến triển hài hòa. Trong mối quan hệ tình cảm này, con giáp và nửa kia luôn tôn trọng lẫn nhau. Hai người không quyết định việc gì một mình mà luôn bàn bạc, tôn trọng ý kiến của người kia.

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Người tuổi Thân trong 3 ngày tới vận trình lên hương, công danh vụt sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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