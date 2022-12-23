Đúng ngày đầu tiên tháng Chạp (1/12 âm lịch), các con giáp này vận thế thăng tiến, tiền bạc không ngớt đổ về, phát tài phát lộc

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 03:53

Những con giáp này năm nay sẽ đón lộc trời cho, không những thuận lợi may mắn mà còn tích được khối tài sản kếch xù trong ngày đầu tiên của tháng Chạp.

Tuổi Sửu

Ngay ngày đầu tiên của tháng Chạp, những người tuổi Sửu sẽ gặp vận may thực sự. Họ chẳng những sẽ không gặp khó khăn do sao Thái Tuế mang lại, mà ngược lại còn có thể gặp được tam hợp Thái Tuế, điều đó có nghĩa là tất cả đều vô cùng thuận lợi. Họ còn gặp được quý nhân Thái Tuế, nên mọi chuyện đều có thể khởi sắc, nói không chừng còn có thể nhận được sự giúp đỡ của đại quý nhân khiến cho vạn sự trong năm tới sẽ vô cùng thông thuận.

Những người cầm tinh con trâu là người khá vững vàng, tài vận cũng tương đối ổn định, họ là mẫu người có thể tích góp của cải nhờ vào những sự cần cù nỗ lực mà bản thân bỏ ra, chỉ là nếu muốn kinh doanh kiếm tiền thì cần phải nắm bắt cơ hội làm giàu. Đây sẽ bắt đầu thời gian với nhiều niềm vui, tất cả những kế hoạch của người tuổi Sửu đều có thể thực hiện, đây quả là một năm tốt đẹp với họ.

Đúng ngày đầu tiên tháng Chạp (1/12 âm lịch), các con giáp này vận thế thăng tiến, tiền bạc không ngớt đổ về, phát tài phát lộc - Ảnh 1
Ngay ngày đầu tiên của tháng Chạp, những người tuổi Sửu sẽ gặp vận may thực sự - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, những người tuổi hổ sẽ gặp nhiều thay đổi. Họ tràn đầy sinh lực và có thể cố gắng hết mình hoàn thành công việc. Những gì người tuổi hổ bỏ ra chắc chắn sẽ có thành quả, có thể sẽ được thăng chức tăng lương. Nếu như còn có ước muốn gì, hãy cứ cố gắng thực hiện nhé. Làm tốt mọi việc mới có thể nhận được tin vui lớn hơn.

Về tình yêu, những người tuổi hổ sẽ theo đuổi người mình yêu, có thể sẽ thành đôi với người đó. Có thể nói, vận mệnh của người tuổi Dần vô cùng đẹp, họ cũng vô cùng may mắn trong năm này. Dù là trong sự nghiệp hay tình yêu đều thu lại kết quả tốt, và đương nhiên kết quả này bắt nguồn từ sự cố gắng nỗ lực thường ngày của họ.

Đúng ngày đầu tiên tháng Chạp (1/12 âm lịch), các con giáp này vận thế thăng tiến, tiền bạc không ngớt đổ về, phát tài phát lộc - Ảnh 2
Trong ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, những người tuổi hổ sẽ gặp nhiều thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận mệnh của người tuổi Mùi không ngừng tăng lên trong ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch. Đây là thời gian vận mệnh hoàn toàn không gặp xui xẻo, cũng là năm tìm thấy cơ hội kiếm tiền. Có tiền rồi, cuộc sống của họ cũng sẽ ổn định hơn.

Có thể nói vận mệnh của người cầm tinh con dê ngày càng đi lên, mọi chuyện đều được như ý nguyện. Quả thực đây là năm đại thắng của người tuổi Mùi. Đến cả những chuyện bản thân luôn canh cánh muốn làm những năm trước cũng thành hiện thực. Ngoài ra, đường tình duyên của những tuổi Mùi cũng ngày càng ổn định, các bạn hãy giữ thái độ lạc quan mà tận hưởng cuộc sống nhé.

Đúng ngày đầu tiên tháng Chạp (1/12 âm lịch), các con giáp này vận thế thăng tiến, tiền bạc không ngớt đổ về, phát tài phát lộc - Ảnh 3
Vận mệnh của người tuổi Mùi không ngừng tăng lên trong ngày đầu tiên tháng 12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Tử vi nói rằng, đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 1/12 âm lịch tử vi tháng 12 âm lịch tử vi hôm nay con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két