Đúng ngày 7/12, 8/12, 9/12, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 11:07

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 7/12, 8/12, 9/12, tài lộc của 3 con giáp sau vượng phát bất ngờ, phú quý ngay trong tầm tay.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi, trong ngày 7/12, 8/12, 9/12, tuổi Mùi buôn bán kinh doanh sẽ có lộc hơn là người làm công ăn lương, nếu muốn cải thiện thu nhập thì nên tìm thêm việc làm bên ngoài. Nếu làm ăn, chắc chắn sẽ có một ngày tiền bạc dư dôi, hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Vận tiền bạc cũng không gặp khó khăn. Con giáp này có thể mở hàng, khai trương để lấy lộc hoặc làm thêm ngoài giờ kiếm thêm đồng tiền tiêu vặt, kết quả mang lại không hề nhỏ đâu. Tuy nhiên đáng buồn là tình cảm không như ý. Các cặp đôi nảy sinh xung đột do một người quá chú tâm với công việc mà không dành nhiều thời gian cho nửa kia. Cha mẹ và con cái lục đục, dễ có cãi vã vì bực tức, bất đồng quan điểm.

Đúng ngày 7/12, 8/12, 9/12, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, trong ngày 7/12, 8/12, 9/12, người tuổi Mão có được người yêu chia sẻ và cảm thông cùng bạn. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão khá tích cực trong công việc, bạn luôn tìm kiếm nhiều tiềm năng mới, cải thiện cơ hội làm việc.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm khá thụ động khi bạn ít thể hiện bản thân ra bên ngoài, bù lại bạn nhận được người yêu hiểu chuyện và tâm lí.

Tài lộc: Biết cách sử dụng những nguồn tiền vào đúng nơi, đúng chỗ.

Sức khoẻ: Nhạy cảm trước những lời phán xét, thường khóc thầm, dễ trầm cảm.

Đúng ngày 7/12, 8/12, 9/12, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ có tính cách điềm tĩnh, ứng xử khéo léo. Con giáp này sống hơi thực dụng nhưng điều này giúp họ tránh được các suy nghĩ bốc đồng, quyết định mù quáng. Chính vì vậy, tuổi Tỵ có thể nắm chắc được thành công trong tay. Bản mệnh biết đối nhân xử thế nên cũng có nhiều quý nhân giúp đỡ.

Tử vi dự báo rằng, trong ngày 7/12, 8/12, 9/12, vận khí của người tuổi Tỵ vượng phát. Con giáp này được cấp trên coi trọng nên nhận những nhiệm vụ quan trọng. Bản mệnh có quý nhân dẫn đường nên không sợ gặp khó khăn. Lúc này, tuổi Tỵ không ngại xông pha, cố gắng hết sức thì nhất định sẽ đạt được thành quả tốt, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đúng ngày 7/12, 8/12, 9/12, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tài lộc đỏ như son, công danh thăng tiến, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Kết thúc năm 2023, đón năm 2024, 3 con giáp khởi khí khai lộc, làm gì cũng có tiền, công việc thăng hoa, phúc khí đề huề

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Tử vi chỉ rằng, trong năm 2024 tới đây, những con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn tình duyên.

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