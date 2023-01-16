Đúng ngày 26 Tết: sổ Nam Tào điểm tên 3 con giáp GIÀU CÓ PHÁT TÀI, Thần Tài theo chân giúp đỡ, tài khoản đầy tiền tỷ, vàng bạc treo đầy nhà, đón năm 2023 tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 16/01/2023 20:33

Đúng ngày 26 Tết, 3 con giáp sẽ có một thời gian lội ngược dòng, Thần Tài phù trợ vinh hoa phú quý. Cùng đón chờ xem nhé!

Tuổi Thìn

Theo tử vi học, người cầm tinh con Thìn khá chân thành, chân thật, nói được, làm được. Trong cuộc sống, bạn ghét những chuyện lươn lẹo, trí trá. Tuy nhiên, cũng vì hay nói thẳng, nói thật nên con giáp này dễ làm mếch lòng người khác, vướng chuyện thị phi không đáng có. Người tuổi này là người cầu tiến, giàu ý chí vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khá khó khăn, bạn không ngừng học tập, phấn đấu và luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng.

Vận may của những người cầm tinh con rồng sẽ bắt đầu được cải thiện trong 26 Tết. Trong khoảng thời gian này, những khó khăn về mặt kinh tế của bạn sẽ từ từ được giải quyết. Trong 26 Tết, người tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào hơn.

Không những thế, bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những khoản đầu tư. Người làm kinh doanh thì thời gian tới đây doanh thu tăng vọt, bạn có cơ hội mở thêm các chi nhánh kinh doanh. Sự nghiệp thành công giúp con giáp này có thể sở hữu khối tài sản có giá trị.

Đúng ngày 26 Tết: sổ Nam Tào điểm tên 3 con giáp GIÀU CÓ PHÁT TÀI, Thần Tài theo chân giúp đỡ, tài khoản đầy tiền tỷ, vàng bạc treo đầy nhà, đón năm 2023 tưng bừng - Ảnh 1
Trong 26 Tết, người tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc dồi dào hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính cách hiền lành, bao dung và thương người. Trong cuộc sống, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Người tuổi này năng làm điều thiện nên hậu vận được phúc báo. Trong 26 Tết, vận trình tài lộc của người tuổi Mão không ngừng thăng tiến, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều tin vui cứ thế nối tiếp nhau.

Thời gian tới đây, trình độ, năng lực của bạn ngày một nâng cao, nhiều cơ hội công việc sẽ đến với bạn. Được quý nhân nâng đỡ, bạn có thể sẽ được làm việc ở một vị trí, môi trường tốt hơn hiện tại. Người làm kinh doanh cũng có cơ hội gặp được bạn làm ăn hữu hảo, sự nghiệp kinh doanh ngày càng thăng hoa.

Trong thời điểm này, người tuổi Mão cần chủ động tìm kiếm các cơ hội công việc cho bản thân thay vì trông chờ vào sự sắp xếp của những người khác. Là người có năng lực, kinh nghiệm, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, tiền về đầy tay, tiêu không hết, đếm không xuể.

Đúng ngày 26 Tết: sổ Nam Tào điểm tên 3 con giáp GIÀU CÓ PHÁT TÀI, Thần Tài theo chân giúp đỡ, tài khoản đầy tiền tỷ, vàng bạc treo đầy nhà, đón năm 2023 tưng bừng - Ảnh 2
Trong 26 Tết, vận trình tài lộc của người tuổi Mão không ngừng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ 26 Tết sẽ là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với tuổi Tý. Họ vốn thông minh tài giỏi nhưng năm nay vẫn chưa gặp được thời cơ thuận lợi. Từ 26 Tết, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều được cải thiện bất ngờ. Ngay khi nắm bắt được thời cơ thích hợp, tuổi Tý nhớ phát huy tiềm năng vốn có, kết hợp với bản lĩnh trời ban thì sẽ xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong 26 Tết, tuổi Tý sẽ nhận được nhiều hỷ sự, mọi thứ xung quanh cũng diễn ra suôn sẻ hơn, đối với những người làm ăn kinh doanh, 26 Tết sẽ là ngày có nhiều điều đáng mong chờ, nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng có nhiều tiền.

Từ lúc này trở đi, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời. Chỉ trong thời gian ngắn, tuổi Tý có khả năng làm giàu khiến ai cũng ngưỡng mộ, thậm chí có người đi theo học hỏi bí quyết. Đặc biệt, có nhiều người theo đuổi, có khả năng có hỉ sự nếu tình yêu đã chín muồi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Trước khi bước sang năm mới, 3 con giáp một bước phát tài, hai bước phát lộc, "hốt cú chót" vào những ngày cuối năm nhờ trúng số liên tiếp 2 lần. Cùng đón chờ nhé!

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