Đúng 10 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022: TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp 2 lần, Thần Tài "đánh bay vận xui”, tiền rơi ngập mặt, vàng chất đầy sân

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 12:32

Trước khi bước sang năm mới, 3 con giáp một bước phát tài, hai bước phát lộc, "hốt cú chót" vào những ngày cuối năm nhờ trúng số liên tiếp 2 lần. Cùng đón chờ nhé!

Tuổi Dậu

Năm 2022 là một năm có nhiều thay đổi đối với tuổi Dậu. Tuy rằng những tháng đầu năm có nhiều biến cố, đặc biệt là có nhiều khó khăn vẫn còn đeo bám nhưng những tháng cuối năm, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên tầm cao mới, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều thăng hoa bất ngờ, đặc biệt là vào 10 ngày cuối năm 2022.

Trời sinh tuổi Dậu vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến hy vọng có một ngày xây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Dậu nỗ lực nhiều hơn mọi người nghĩ, tuy nhiên có đôi lúc vận may chưa mỉm cười nên họ chưa nhận lại được những gì mà mình xứng đáng có. Dù vậy, tuổi Dậu lại là người kiên nhẫn, vì họ tin rằng trước sau gì mình cũng sẽ thành công.

Bước vào 10 ngày cuối năm 2022, tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn họ được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau nữa không cần lo cơm áo gạo tiền và đương nhiên được sống thoải mái sung túc. 

Đúng 10 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022: TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp 2 lần, Thần Tài 'đánh bay vận xui”, tiền rơi ngập mặt, vàng chất đầy sân - Ảnh 1
Bước vào 10 ngày cuối năm 2022, tuổi Dậu sẽ tận hưởng phước lành trời ban. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Năm 2022 là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn. Những tháng đầu năm tuổi Thìn cũng gặp được nhiều may mắn nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, thời gian qua họ đã phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, thậm chí là chấp nhận mất mát thứ gì đó. Thế nhưng, trời sinh tuổi Thìn có bản lĩnh phi thường, đời sóng gió đến mấy họ cũng vượt qua được.  

Những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng. Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn là người mang mệnh phú quý. Họ là một trong những con giáp có nhiều tham vọng về cả quyền lực lẫn vật chất. Họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời, nếu như không thành đại gia thì ít nhất cũng phải giàu có, sự nghiệp cũng phải viên mãn thăng hoa khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bước vào 10 ngày cuối năm 2022, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không những gặp được cơ hội tốt để làm giàu mà còn có khả năng đem lại nhiều may mắn cho gia đình, tài lộc dồi dào không ngờ. Trước khi bước sang năm 2023, tuổi Thìn cần cẩn trọng quyết định mọi thứ, nếu may mắn có thể họ sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý mà họ chưa bao giờ ngờ đến.

Đúng 10 ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022: TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên tiếp 2 lần, Thần Tài 'đánh bay vận xui”, tiền rơi ngập mặt, vàng chất đầy sân - Ảnh 2
Bước vào 10 ngày cuối năm 2022, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2022 sẽ là giai đoạn có nhiều thay đổi đối với những người tuổi Mão. Thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng 10 ngày cuối năm 2022 tuổi Mão sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, nếu biết nắm bắt thời cơ thì có khả năng đổi đời trong tích tắc, còn không thì vẫn được tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy.

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, sống tình cảm, luôn biết chia sẻ và thương người, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Trong số những con giáp, người tuổi Mão không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, bên cạnh đó cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi học có nói, trong 10 ngày cuối năm 2022, cuộc sống tuổi Mão sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, từ đây cũng xuất hiện cơ hội giúp tuổi Mão làm giàu trong thời gian tới. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Nhìn chung, trước khi bước sang năm 2023, tuổi Mão sẽ nhận được nhiều hỷ sự.  

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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