Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): Thiên Tài, Thương Quan toạ mệnh, 3 con giáp "tiễn biệt nghèo khó", cầm tiền tỷ mỏi tay, đeo vàng mỏi cổ, một bước phất lên thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 06:08

Đúng hôm nay, các con giáp sau sẽ đón nhận một ngày mới vô cùng giàu có và tràn đầy hạnh phúc. Cùng xem tử vi hôm nay nhé!

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn có tính cách dễ mến và biết khoan dung, thấu hiểu người khác nên luôn được mọi người quý trọng. Hôm nay (10/1) là ngày có nhiều may mắn đến nhất với người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ được sao Thiên Quan chiếu xuống sẽ giúp hóa giải mọi hiềm khích từ mọi người xung quanh.

Nhờ cát tinh này mà người tuổi Tỵ sẽ được trọng dụng từ sếp và có cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn. Luôn nhiệt tình và sẵn sàng nhận tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ là bí quyết giúp người tuổi Tỵ thành công, tuổi Tỵ không cần lo lắng bất cứ điều gì, cuộc sống viên mãn sung túc chỉ trong tầm tay.

Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): Thiên Tài, Thương Quan toạ mệnh, 3 con giáp 'tiễn biệt nghèo khó', cầm tiền tỷ mỏi tay, đeo vàng mỏi cổ, một bước phất lên thành tỷ phú - Ảnh 1
Hôm nay (10/1) là ngày có nhiều may mắn đến nhất với người tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nếu thời gian trước tuổi Mùi gặp nhiều tai ương bởi vận đen thì từ hôm nay (10/1) cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Mùi đều thăng hoa "vạn sự như ý". Những tham vọng thăng tiến trong công việc bấy lâu nay của tuổi Mùi sẽ đạt được khi biết tận dụng nhiều cơ hội sắp có, mọi khó khăn đều được giải quyết và sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong hôm nay.

Nhờ sao Thái Dương và Thiên Hỷ là hai cát tinh chiếu xuống nên mọi sự việc trong cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ êm xuôi, mọi khó khăn đều được hóa giải. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những mối quan hệ, kể cả quan hệ trong tình yêu.

Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): Thiên Tài, Thương Quan toạ mệnh, 3 con giáp 'tiễn biệt nghèo khó', cầm tiền tỷ mỏi tay, đeo vàng mỏi cổ, một bước phất lên thành tỷ phú - Ảnh 2
Từ hôm nay (10/1) cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Mùi đều thăng hoa "vạn sự như ý". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người có tính tình thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với những quyết định cũng như cuộc sống của mình. Người tuổi Mão vốn mạnh mẽ, thông minh và không sợ đối mặt với khó khăn, nên càng thử thách, họ lại càng vượt lên chính mình và khao khát được được mục tiêu đã đề ra.

Tử vi học có nói, hôm nay (10/1), tuổi Mão sẽ có vận may lội ngược dòng, có khả năng đổi đời chỉ trong hôm nay (10/1). Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, mọi thứ của tuổi Mão đều được ban nhiều phước lành và may mắn. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì cuộc sống mỹ mãn đến không ngờ. Nhìn chung, hôm nay là ngày đáng mong chờ của tuổi Mão, nắm bắt được thời cơ tốt, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, tình tiền viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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