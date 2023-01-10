Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): cận kề Tết Nguyên Đán, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc 10 tỷ, vét sạch KHO VÀNG của Thần Tài, đếm tiền tỷ mỏi tay, từ nay đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 01:00

Đúng hôm nay, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, lội ngược dòng vào những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Cùng xem 3 con giáp nào nên mua vé số vào chiều nay nhé!

Tuổi Dần

Tuổi Dần không phải là người quá hiền lành, nhưng thâm tâm lại là một con hổ sống tình cảm. Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi Dần ít khi thể hiện khía cạnh yếu đuối của mình ra bên ngoài, chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp.

Tử vi học có nói, vào 17h chiều nay (10/1) vận may của tuổi Dần sẽ thay đổi. Trời sinh tuổi Dần mang số mệnh phú quý nhưng phải sau giai đoạn này vận mệnh mới ngày một thăng hoa. Với vốn kinh nghiệm sống đã được tích lũy trong thời gian qua hoàn toàn có khả năng giúp tuổi Dần xây dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Không những thế, bước vào 17h chiều nay (10/1), tuổi Dần còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận. Nhìn chung, tuổi Dần tha hồ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, viên mãn.

Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): cận kề Tết Nguyên Đán, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc 10 tỷ, vét sạch KHO VÀNG của Thần Tài, đếm tiền tỷ mỏi tay, từ nay đời sang trang - Ảnh 1
Tử vi học có nói, vào 17h chiều nay (10/1) vận may của tuổi Dần sẽ thay đổi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được. So với những con giáp khác, họ được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.

Vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh ai cũng yêu thương. Tuổi Mão vốn được sống một cuộc đời không lo sầu muộn, mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng vì sự tử tế, sau tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng. Tử vi học có nói, phụ nữ tuổi Mão thường mang mệnh thiếu phu nhân. Từ nhỏ họ được bố mẹ yêu thương hết mực, mặc dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ lại có nhiều tình yêu thương.

Vào 17h chiều nay (10/1), cuộc sống tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới. Nếu ai từng vất vả thì hôm nay sẽ thăng hoa. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Mão sẽ hưởng đại phúc đại quý, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thuận buồm xuôi gió. Nếu như không quá giàu có thì ít nhất cũng có một cuộc sống viên mãn đủ đầy không thiếu thứ gì.

Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): cận kề Tết Nguyên Đán, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc 10 tỷ, vét sạch KHO VÀNG của Thần Tài, đếm tiền tỷ mỏi tay, từ nay đời sang trang - Ảnh 2
Vào 17h chiều nay (10/1), cuộc sống tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con heo vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn họ cũng không bao giờ tức giận mà chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng.

Nhờ tính lành, không sân si mà tuổi Hợi được trời ban nhiều phúc đức, vào 17h chiều nay (10/1), cuộc sống như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa. Họ không những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tử vi học có nói, tuổi Hợi luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu được 10, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội tốt. Cuộc sống tuổi Hợi vào 17h chiều nay (10/1) là con đường màu hồng, hai bên là hoa thơm cỏ lạ, tạo ra một bức tranh bình yên chốn nhân gian. Đặc biệt hơn hết, tuổi Hợi luôn có tinh thần lạc quan, nên họ chỉ cần vui vẻ sống thì đã thu hút được nhiều tài vận.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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