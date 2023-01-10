Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (10/1): 3 con giáp một tay vét sạch lộc Trời, tiền tỷ bao vây, kim cương đầy tay, mua nhà lầu xe sang chuẩn bị ăn Tết huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 05:33

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp sau 99% trúng số độc đắc khiến nhiều người ghen tỵ, đời sang trang giàu sang chạm đỉnh. Cùng xem 3 con giáp nào nên đi mua vé số chiều nay nhé!

Tuổi Hợi

17h chiều nay (10/1) chính là thời điểm chuyển mình tốt nhất của tuổi Hợi trong năm nay. Những khó khăn trong công việc sẽ được đẩy lùi, cơ hội thăng tiến xuất hiện. Tuy nhiên, tuổi Hợi khi gặp may cũng đừng quá chủ quan. Hãy đề phòng những kẻ tiểu nhân xung quanh. 

Nếu có kế hoạch lớn thì đừng công khai với nhiều người bởi có thể sẽ bị phá hoại. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, kiên trì thì tuổi Hợi sẽ gặt hái được thành công bất ngờ. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm tuổi Hợi gặt hái được duyên lành, chỉ cần biết chủ động.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (10/1): 3 con giáp một tay vét sạch lộc Trời, tiền tỷ bao vây, kim cương đầy tay, mua nhà lầu xe sang chuẩn bị ăn Tết huy hoàng - Ảnh 1
17h chiều nay (10/1) chính là thời điểm chuyển mình tốt nhất của tuổi Hợi trong năm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ rất hanh thông. Tuổi Tuất đón nhận nhiều cơ hội mới trong 17h chiều nay (10/1), nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Tuất bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp đầu năm sau.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (10/1): 3 con giáp một tay vét sạch lộc Trời, tiền tỷ bao vây, kim cương đầy tay, mua nhà lầu xe sang chuẩn bị ăn Tết huy hoàng - Ảnh 2
Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất cũng vô cùng tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

17h chiều nay (10/1), tuổi Mão gặp may mắn nhiều về cả đường tình duyên lẫn sự nghiệp. Đặc biệt, chiều nay, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đầy cơ hội và triển vọng. Đây cũng là thời điểm vận đào hoa nở rộ, giúp tuổi Mão có cơ hội gặp được ý chung nhân.

Trong chiều nay, vượng khí mạnh nhất với người tuổi Mão. Bạn sẽ được sao may mắn soi sáng, tài lộc dồi dào. Sự nghiệp của bạn trên đà tiến lên, tài lộc thu về dồi dào, hoàn toàn xứng đáng với công sức của bạn. Về tình duyên, tuổi Mão cũng sẽ gặp được may mắn trong hôm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): cận kề Tết Nguyên Đán, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc 10 tỷ, vét sạch KHO VÀNG của Thần Tài, đếm tiền tỷ mỏi tay, từ nay đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ Ba (10/1): cận kề Tết Nguyên Đán, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc 10 tỷ, vét sạch KHO VÀNG của Thần Tài, đếm tiền tỷ mỏi tay, từ nay đời sang trang

Đúng hôm nay, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, lội ngược dòng vào những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022. Cùng xem 3 con giáp nào nên mua vé số vào chiều nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 10/1 tử vi ngày 10/1 3 con giáp trúng giải đặc biệt

TIN MỚI NHẤT

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 15 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 15 phút trước
Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp