Đúng ngày 2, 3, 4 tháng 8, top 3 con giáp thiện lương nhận phúc báo dày, gánh tiền bạc tỷ, tình duyên sáng rực như ánh mặt trời

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 08:11

Sách tử vi chỉ rõ, đúng ngày 2, 3, 4 tháng 8, những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đã có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực, nhưng bạn sẽ sớm nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tử vi có nói, đúng ngày 2, 3, 4 tháng 8, tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút. Tuổi Dậu sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây chính là khoảng thời gian để cho con giáp này có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn. Những người tuổi Dậu sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé!

Đúng ngày 2, 3, 4 tháng 8, top 3 con giáp thiện lương nhận phúc báo dày, gánh tiền bạc tỷ, tình duyên sáng rực như ánh mặt trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong số các con giáp, người tuổi Hợi chính là con giáp luôn nỗ lực, chăm chỉ. Họ là những người có ý chí mạnh mẽ, có khả năng độc lập tự chủ không tin vào số phận. Đúng ngày 2, 3, 4 tháng 8, người tuổi Hợi sẽ là một trong những con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Đa số những người tuổi Hợi đều gặt hái được nhiều thành công khi tuổi đời còn trẻ. Trong thời gian trước đó, người tuổi Hợi tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Đặc biệt, vận may của tuổi Hợi bất ngờ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng ngày 2, 3, 4 tháng 8, top 3 con giáp thiện lương nhận phúc báo dày, gánh tiền bạc tỷ, tình duyên sáng rực như ánh mặt trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những thuộc tuổi Tuất đều vô cùng năng động, thích đi khắp nơi học tập những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Trong tính cách, người tuổi Tuất luôn muốn là người dẫn đầu nên họ không ngừng nghỉ học tập vươn lên.

Tử vi chỉ rõ, đúng ngày 2, 3, 4 tháng 8, người tuổi Tuất chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Tuất có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Đúng ngày 2, 3, 4 tháng 8, top 3 con giáp thiện lương nhận phúc báo dày, gánh tiền bạc tỷ, tình duyên sáng rực như ánh mặt trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 6 âm lịch, tiền đồ rộng mở, vượng tài lộc, phơi phới nhân duyên, giàu có bạt ngàn

TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 6 âm lịch, tiền đồ rộng mở, vượng tài lộc, phơi phới nhân duyên, giàu có bạt ngàn

Dự đoán tháng 6 âm lịch, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, các cánh cửa cơ hội liên tục mở ra đếm không xuể. Bạn nhớ nắm bắt cơ hội tốt này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 8 tử vi ngày 1/8/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi đầu tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 27 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay