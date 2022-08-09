Đúng ngày 10/8/2022, 3 con giáp thu tài gom lộc, may mắn trúng số 'kép', hốt vàng hốt bạc, tiền bạc ngập két, không giàu đời không nể

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 07:02

3 con giáp dưới đây cực kì may mắn, phát tài phát lộc vào ngày 10/8/2022.

Tuổi Mão

Vào ngày 10/8, vận thế cao trào, hồng phúc kéo đến, hỉ khí ngập tràn, tài vận vượng phát, tiền tài từ ba phương tám hướng kéo về, con giáp tuổi Mão sẽ không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Đặc biêt, con giáp tuổi Mão sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn với những khách hàng giàu tiềm năng, mang lại nguồn thu nhập, lợi nhuận đáng mong đợi.

Vận mệnh xoay chuyển, mọi điều không may đều lui về quá khứ, những điều tốt đẹp sẽ ập đến cuộc đời Mão dồn dập. Nếu đang có dự định mua nhà, sắm xe hay mở rộng kinh doanh thì đây chính là thời cơ giúp con giáp này hốt vàng hốt bạc vào nhà để hiện thực hóa giấc mơ của mình đấy.

Trong thời điểm này, người tuổi Mão sẽ gặt hái nhiều may mắn hơn. Sự nghiệp và đời sống tinh thần của con giáp này đều thăng hoa. Dự báo những ngày tháng sau này con giáp tuổi Mão sẽ liên tục đón nhận hỷ sự.

Đúng ngày 10/8/2022, 3 con giáp thu tài gom lộc, may mắn trúng số 'kép', hốt vàng hốt bạc, tiền bạc ngập két, không giàu đời không nể - Ảnh 1
Vào ngày 10/8, vận thế cao trào, hồng phúc kéo đến, hỉ khí ngập tràn, tài vận vượng phát, tiền tài từ ba phương tám hướng kéo về, con giáp tuổi Mão sẽ không còn phải đau đầu vì tiền nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phong sinh khởi thủy, người tuổi Mùi vào ngày 10/8 sẽ liên tiếp có được cơ hội để khẳng định vị trí của bản thân trong công việc, từ đó sẽ được đề bạt, tiến cử lên vị trí cao hơn với quyền lực lớn hơn và nguồn thu nhập dồi dào hơn.

Đây chính là thời cơ hiếm có giúp Mùi lội ngược dòng, dẫu những tháng đầu năm có khốn khó, cơ cực đến mấy thì lúc này Mùi sẽ "đổi đời" ngoạn mục, muốn gì được đó. Đặc biệt, ngày 10/8 tới, tiền đồ của Mùi sẽ xán lạn vô cùng, chẳng mấy chốc mà vươn lên tự làm đại gia.

Cuộc sống của người tuổi Mùi gặp nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này nhận được nhiều phước lành trời ban, có cả Thần Tài và quý nhân phù trợ. Cuối tháng, tuổi Mùi dù không thành đại gia thì cuộc sống cũng dư dả, sung túc.

Đúng ngày 10/8/2022, 3 con giáp thu tài gom lộc, may mắn trúng số 'kép', hốt vàng hốt bạc, tiền bạc ngập két, không giàu đời không nể - Ảnh 2
Đây chính là thời cơ hiếm có giúp Mùi lội ngược dòng, dẫu những tháng đầu năm có khốn khó, cơ cực đến mấy thì lúc này Mùi sẽ "đổi đời" ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước vào ngày 10/8, khi vận chuyển thế đổi, cát tinh nhập mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ có thể gặp hung hóa cát, hóa giải được nhiều khúc mắc tồn đọng trong cuộc sống, vươn lên tạo ra nhiều đột phá trong sự nghiệp, mang về nguồn thu dồi dào.

Tài vận vượng phát, ăn nên làm ra sẽ là tương lai gần của người tuổi Tuất vào thời điểm này. Con giáp này chỉ cần làm việc chăm chỉ, không ngừng sáng tạo và luôn sống có trách nhiệm thì vận may sẽ gõ cửa nhà ngay thôi.

Từ giai đoạn này, tuổi Tuất càng hăng say làm việc càng gặp được những cơ hội phát triển tốt. Trong giai đoạn sắp tới, con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, tìm được cơ hội phát tài, ổn định cuộc sống.

Đúng ngày 10/8/2022, 3 con giáp thu tài gom lộc, may mắn trúng số 'kép', hốt vàng hốt bạc, tiền bạc ngập két, không giàu đời không nể - Ảnh 3
Bước vào ngày 10/8, khi vận chuyển thế đổi, cát tinh nhập mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ có thể gặp hung hóa cát, hóa giải được nhiều khúc mắc tồn đọng trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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