Đúng Mùng 10 ngày vía Thần tài, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

Tâm linh - Tử vi 27/01/2023 21:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời vào đúng mùng 10 ngày vía Thần tài.

Tuổi Dần

Đúng Mùng 10 ngày vía Thần tài, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công. Bản mệnh sẽ được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống. Đối với những người cầm tinh con lợn, năm nay là một năm vận khí tốt, rất dễ được thăng chức, tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng phát huy thật tốt khả năng thì cho dù có gặp phải một số rắc rối nhỏ cũng sẽ được quý nhân phù trợ nên dễ dàng giải quyết vấn đề.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, 2023 là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, con giáp may mắn này hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Nếu chăm chỉ và luôn tích cực thì có thể may mắn làm đâu thắng đó. 

Đúng Mùng 10 ngày vía Thần tài, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời - Ảnh 1
Đúng Mùng 10 ngày vía Thần tài, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ là một năm tuyệt vời, rực rỡ thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, tài vận phát đạt. Cuộc đời tuổi Thân thường ít trải những sóng gió lớn, nhưng sẽ gặp vài thử thách để gọt giũa bản thân cũng như tích lũy kinh nghiệm sống. Bên cạnh bản mệnh thường có nhiều quý nhân giúp đỡ, cho nên những khó khăn cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Bản mệnh giỏi trong việc quản lý tài chính, tích lũy của cải từ nghề chính lẫn nghề phụ, có thể đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Thêm vào đó, nhờ phát huy hết trí thông minh và tài năng của mình, nên thu nhập rất dư dả. Trong năm nay, tuổi Thân nhạy bén nắm bắt các cơ hội kinh doanh xung quanh mình, chỉ cần có cơ hội kiếm tiền tốt nhất định sẽ tranh thủ hốt ngay tiền vào túi. Con giáp này cũng sẽ chủ động hợp tác với người thân và bạn bè xung quanh trong một số công việc kinh doanh phụ trong năm nay, thu về khoản tiền đáng kể trong tài khoản.

Đúng Mùng 10 ngày vía Thần tài, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, tài vận phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng Mùng 10 ngày vía Thần tài cũng là năm khá thuận tiện đối với người tuổi Tuất. Với sự tương hỗ của Tam hợp, con giáp này sẽ gặp nhiều suôn sẻ. Được sự giúp đỡ của quý nhân, công việc của tuổi Mùi lên như diều gặp gió. Những dự định trước đây đều có cơ hội thực hiện. Công việc đang trên đà phát triển.

Tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định. Tiền bạc làm ra nhiều, giúp cho con giáp này có thể tận hưởng và nâng cấp cuộc sống. Cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng Mùng 10 ngày vía Thần tài, 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời - Ảnh 3
Đúng Mùng 10 ngày vía Thần tài cũng là năm khá thuận tiện đối với người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/1/2023, 3 con giáp ăn lộc Trời ban, tiền bạc rơi vào người, sự nghiệp đón may mắn liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/1/2023, 3 con giáp ăn lộc Trời ban, tiền bạc rơi vào người, sự nghiệp đón may mắn liên tục

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ăn lộc Trời ban, tiền bạc rơi vào người, sự nghiệp đón may mắn liên tục vào đúng ngày 27/1/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành