Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/1/2023, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tài vận lao dốc, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp nên đề phòng cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 26/01/2023 18:10

Thứ Sáu 27/1/2023, 3 con giáp tài vận lao dốc, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp nên đề phòng cẩn trọng.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão sẽ kém chút may mắn và khó khăn trong ngày thứ Sáu này. Điềm báo sẽ có họa tiểu nhân đeo bám trong ngày nên người tuổi này phải thận trọng hết sức, đồng thời chớ nên sĩ diện mà không coi trọng ý kiến của người khác khi gặp rắc rối trong công việc. Nếu bạn muốn mua món đồ nào có giá trị trong ngày thì thứ Sáu chính là thời điểm thích hợp song cũng phải biết ví tiền của đang ở mức nào tránh “không còn một xu dính túi” vào cuối tháng. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ có dấu hiệu kém sắc. Ngũ hành xung khắc cho biết, các cặp cần nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới mong giữ được mối quan hệ này. Hơn thế, bạn cũng cần tranh thủ hâm nóng tình cảm thường xuyên để tránh sự rạn nứt, xa cách nhau. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/1/2023, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tài vận lao dốc, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp nên đề phòng cẩn trọng - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Mão sẽ kém chút may mắn và khó khăn trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ tương đối khó khăn và trắc trở trong ngày 27/1. Vì ảnh hưởng của hung tinh nên tâm tình của người tuổi này không được tốt trong quá trình làm việc, đồng thời còn không thể dung hòa các mối quan hệ xung quanh. Mặc dù công việc không thuận lợi nhưng con giáp này được đánh giá cao vì khả năng chi tiêu và quản lý tài chính nên túi tiền vẫn còn khá dư dả, rủng rỉnh.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên ảm đạm, tẻ nhạt. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đôi khi khó tránh khỏi những mâu thuẫn vì những chuyện chẳng đâu. Nếu không học cách nhún nhường thì cả hai khó lòng mà tiếp tục đi trên con đường hạnh phúc cùng nhau. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/1/2023, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tài vận lao dốc, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp nên đề phòng cẩn trọng - Ảnh 2
Sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ tương đối khó khăn và trắc trở trong ngày 27/1 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân có chút thử thách khiến cho người tuổi này không thể tập trung 100% năng suất trong giờ làm việc, giờ học. Dường như điều này ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của bản mệnh. Do ảnh hưởng của tiểu nhân tương phá nên nguồn tài chính của con giáp này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, hãy chú ý trong việc chi tiêu cũng như đừng nhẹ dạ cho người khác vay mượn tiền tại thời điểm này. 

Hơn thế nữa, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên kém sắc. Bạn dành phần lớn thời gian cho công việc chỉ mong rằng tương lai của cả hai tốt đẹp hơn, không phải lo đến chuyện “cơm áo gạo tiền”. Song, bạn lại không nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ người bạn đời. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/1/2023, Hung Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tài vận lao dốc, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp nên đề phòng cẩn trọng - Ảnh 3
Công việc của tuổi Thân có chút thử thách khiến cho người tuổi này không thể tập trung 100% năng suất trong giờ làm việc, giờ học - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/1/2023, Thần Tài 'đãi ngộ' tài lộc, 3 con giáp tiền bạc ùa về nhà, phúc lớn mạng lớn, gặp dữ cũng hóa lành, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/1/2023, Thần Tài 'đãi ngộ' tài lộc, 3 con giáp tiền bạc ùa về nhà, phúc lớn mạng lớn, gặp dữ cũng hóa lành, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thứ Sáu 27/1/2023, 3 con giáp tiền bạc ùa về nhà, phúc lớn mạng lớn, gặp dữ cũng hóa lành, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo tử vi thứ sáu tử vi ngày 27/1/2023 tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 16 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang