Đúng mùng 1, 2, 3 nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngửa mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo thiếu cái ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 09:45

Đúng mùng 1, 2, 3 nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn gặp niềm vui tài lộc, vận trình phát đạt, tiền tài bao vây. Bản mệnh làm đâu thắng đó, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Tuất thẳng thắn, cương trực nên vô tình gây thù chuốc oán với không ít người. Thế nhưng, nếu tiểu nhân ra sức ganh ghét đố kỵ, dùng đủ chiêu hèn kế bẩn để hãm hại thì Tuất cũng được quý nhân hết lòng chiếu cố, chở che qua mọi kiếp nạn.

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong mùng 1, 2, 3 nhuận tháng 2 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Đúng mùng 1, 2, 3 nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngửa mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo thiếu cái ăn áo mặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong mùng 1, 2, 3 nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Hợi tràn đầy năng lượng, không ngừng làm việc, cống hiến hết mình. Con giáp giành được sự tín nhiệm của cấp trên nên được cất nhắc lên vị trí mới, tha hồ thể hiện tài năng. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ những lĩnh vực khác.

Tuổi Hợi lanh lợi, biết nắm bắt tình hình nên dễ dàng phát triển, tích góp tiền bạc, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đây chính là thời hoàng kim của con giáp giàu có tuổi Hợi. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên Hợi sẽ phú quý an nhàn.

Đúng mùng 1, 2, 3 nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngửa mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo thiếu cái ăn áo mặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự đoán, vào mùng 1, 2, 3 nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Thân công danh xán lạn, vận trình vẻ vang. Công việc của người tuổi Thân đang đi vào quỹ đạo và có sự tiến triển khá thuận lợi. Những dự án đầu tư bị cho là “chết ỉu” thời gian trước bỗng chốc sinh lời, mang đến tiền của cực khủng. Cũng nhờ vậy mà uy tín của Thân được củng cố.

Tuổi Thân có tướng giàu ở tuổi trung niên nên nếu biết làm ăn sẽ nhanh chóng thành triệu phú.Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Thân chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thái Âm cát tinh chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này.

Đúng mùng 1, 2, 3 nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn ngửa mặt hứng mưa tiền, sống đời giàu sang phú quý, không cần lo thiếu cái ăn áo mặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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