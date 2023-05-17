Đúng mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp sau bắt đầu: Tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 16:20

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc ồ ạt như nước, tiền nong rủng rỉnh, tình duyên nở rộ trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch.

Tuổi Dần

Nhờ kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm, con giáp Tuổi Dần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, nếu là người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tạo được nhiều mối quan hệ với các đối tác, mở ra cơ hội làm ăn, phát triển cho công ty của mình. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả đều “thuận buồm xuôi gió”.

Vậy nên, nhiều người tuổi Dần trở nên yêu đời, lạc quan hơn, từ đây phúc khí cũng ngày càng tăng. Đường tình cảm của bạn cũng vô cùng thuận lợi, nếu đang cô đơn họ sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Nếu đã có gia đình, tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng và gắn bó với nhau hơn.

Đúng mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp sau bắt đầu: Tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này sẽ có cơ hội thu tiền bạc về tay, nhất là với những người làm ăn trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch. Nếu làm nghề kinh doanh buôn bán thì họ sẽ gặp được khách hàng tiềm năng, đầu tư đâu thắng đó. Do đó, bạn nên dồn hết công sức vào việc kinh doanh để không tuột mất “cơ hội vàng” của mình.

Về phương diện tình cảm, các cặp đôi vô cùng nồng nàn và thắm thiết. Chuyện tình cảm của các cặp đôi ngày càng sâu đậm, mãnh liệt hơn. Đối với người độc thân, bạn sẽ tìm được “ý trung nhân” nếu bạn chịu tận hưởng cuộc sống và đi chơi cùng bạn bè.

Đúng mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp sau bắt đầu: Tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này có vận khí tốt, hành động nhanh nhạy, có thể nắm bắt cơ hội, đưa ra những quyết định và phán đoán có lợi cho mình, làm những nhiệm vụ thử thách sẽ càng viên mãn hơn. Nhờ đó, sự thành công của bạn ngày càng “nở rộ” chứ không phải thu hoạch được từ một sớm một chiều trong mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch.

Trong tình yêu đôi khi cũng phải trải qua nhiều sự lựa chọn, thật khó để bạn có thể tìm cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất. Chuyện tình cảm của bạn cần chủ động hơn nữa, bạn hãy thể hiện tình cảm của mình đối với người mà mình yêu thương.

Đúng mùng 1, 2, 3, 4 tháng 4 âm lịch, thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp sau bắt đầu: Tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

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