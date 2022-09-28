Đúng mồng 3 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, phước lành trước ngõ, vượt qua mọi sóng gió, liên tục đón nhận tin vui, cuộc sống thăng hoa viên mãn

Con giáp may mắn này liên tiếp đón nhận tin vui, tài phú tăng lên không ngừng. Mọi việc càng ngày càng thuận lợi, suôn sẻ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Trời sinh người tuổi Thìn chính là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Đúng mồng 3/9 âm, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Trong khoảng thời gian này, những người tuổi Thìn càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Tài bạch cung xuất hiện cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Thìn còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Thìn còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe.

Tuổi Thân

Khi bước sang “thời điểm vàng” này, Thân mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Thời gian này những người tuổi Thân nếu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Đúng 3/9 âm lịch, người cầm tinh con giáp này xuất hiện cát tinh “Tử Vi”, “Nguyệt Đức” nên bạn sẽ hóa giải được hoàn toàn vận đen đeo bám trước đây. Nếu là người làm công ăn lương chắc chắn sẽ thu được kết quả công việc tốt nhất, tạo ấn tượng tốt với cấp trên, từ đó có cơ hội được đề bạt lên vị trí cao hơn với thu nhập tốt hơn rất nhiều. Còn người kinh doanh buôn bán sẽ gặp được những dự án giàu tiềm năng.

Vận quý nhân vượng phát, người tuổi Thân làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm cũng ngọt ngào hạnh phúc.

Thời gian này những người tuổi Thân nếu càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng 3/9 âm là thời điểm tuyệt vời cho Sửu lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Trong thời gian này, tuổi Sửu chính là con giáp hưởng tài lộc sum sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, người tuổi Sửu sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc.

Với đầu óc nhanh nhạy và khả năng tư duy nhạy bén, con giáp này có thể tìm kiếm được những cơ hội đầu tư, cầu tài mà ít người nhận biết được. Nhờ đó, thu nhập của con giáp này ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

Thời gian này tuổi Sửu không chỉ may mắn trên con đường tai lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Nhất là với những người tuổi Sửu nếu con độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức.

Đúng 3/9 âm là thời điểm tuyệt vời cho Sửu lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thôn, hưởng tài lộc sum sum suê, - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.