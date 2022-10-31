Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (1/11), nhờ lộc bề trên 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc liên tiếp 5 lần, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 18:05

Vào trưa mai (1/11), 3 con giáp tài lộc vượng phát, sự nghiệp vụt sáng, vận trình hanh thông, liên tiếp đón nhận nhiều tin vui trong giai đoạn tới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tâm lý vững vàng, làm việc tương đối thận trọng. Tuy không đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh chóng nhưng con giáp tuổi Mùi có phương pháp hành động thông minh, từng bước đạt được thành công một cách vững vàng.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (1/11), nhờ lộc bề trên 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc liên tiếp 5 lần, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 1
 Họ có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

 

Đây cũng chính là điểm mạnh chứng tỏ sự trưởng thành của họ. Người tuổi này chậm hơn một chút nhưng đảm bảo thu hoạch triệt để, tiến độ phát triển ổn định.

Vào trưa mai (1/11), vận trình của con giáp tuổi Mùi sẽ rất tốt, đặc biệt là sự nghiệp tiến triển nhanh hơn, mở rộng mối quan hệ làm ăn. Họ luôn có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Tính cách của con giáp này cũng rất sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Họ lại có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù có vẻ ngoài hiền lành nhưng luôn có tham vọng lớn trong công việc hơn nữa lại rất chăm chỉ, tháo vát, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Vào trưa mai (1/11), người tuổi Hợi sẽ đón nhận vận may trời ban, có thể trúng thưởng xổ số, hoặc gặp được mối nhân duyên, quý nhân có lợi cho sự phát triển, thăng tiến của bản thân.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (1/11), nhờ lộc bề trên 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc liên tiếp 5 lần, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 2
Dưới tác động tích cực của Tam Hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài ra, chuyện tình cảm hôn nhân của con giáp này cũng hết sức suôn sẻ, đôi lứa mặn nồng, người độc thân nếu biết chủ động sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

Đường hậu vận của người tuổi Hợi thời gian tới sở hữu nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Dưới tác động tích cực của Tam Hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. Họ không liều lĩnh như người tuổi Dần, mà thích tiến hành công việc 1 cách từ từ khi họ đã có 1 cái nhìn tổng quát và bản thân cảm thấy tự tin.

Đúng lúc mặt trời lên thiên đỉnh vào trưa mai (1/11), nhờ lộc bề trên 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc liên tiếp 5 lần, tiền vàng ngập két, tài lộc ngáng cả đường đi - Ảnh 3
 Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù muốn hay không thì vào trưa mai (1/11), cũng sẽ là thời gian của những thay đổi lớn với người tuổi Mão mà trong đó, họ được cho là sẽ rất bận rộn, song thành quả cuối cùng họ nhận được sẽ rất xứng đáng. Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Mão. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, họ cũng sẽ may mắn trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Mão độc thân có thể tìm kiếm cơ hội trăm năm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Sau ngày mai (1/11/2022), 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền đồ xán lạn, phú quý vây thân, làm gì cũng thành công, viên mãn

Sau ngày mai (1/11/2022), 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền đồ xán lạn, phú quý vây thân, làm gì cũng thành công, viên mãn

Sau ngày mai (1/11/2022), nhờ có sự phù trợ từ Thần Phạt và Tài Tinh mà 3 con giáp này vạn sự hòa hảo, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dôi.

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