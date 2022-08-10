Đúng lễ Vu Lan (ngày 15/7 âm lịch): 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 06:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "gánh vàng, gánh bạc" về đầy nhà, công việc "xuôi chèo mát mái", vận may giăng lối vào đúng ngày 15/7 âm lịch.

Tuổi Mão

Chính Tài che chở vào đúng 15/7 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Mão có khá nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương có thể yên tâm với nguồn thu nhập luôn ổn định và đang có xu hướng tăng tiến thêm mỗi ngày. Mọi công sức nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua đang được đền đáp xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bản mệnh tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ dù là thầm kín nhất trong lòng mình với người đó, nhờ vậy mà hai người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Đúng lễ Vu Lan (ngày 15/7 âm lịch): 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối - Ảnh 1
Chính Tài che chở vào đúng 15/7 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Mão có khá nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển suôn sẻ vào đúng lễ Vu Lan. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình, có thể nói, gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với mọi người nhé.

Đúng lễ Vu Lan (ngày 15/7 âm lịch): 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển suôn sẻ vào đúng lễ Vu Lan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian. 

Ngoài ra, Tam Hợp mà hứa hẹn tình yêu của người độc thân sẽ được đơm hoa, kết trái, có người chủ động ngỏ lời dễ dàng được chấp thuận. Hai vợ chồng của bạn hứa hẹn sẽ có tin vui bầu bí trong thời gian này.

Đúng lễ Vu Lan (ngày 15/7 âm lịch): 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối - Ảnh 3
Người tuổi Thân sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ làm thêm suốt khoảng thời gian vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, ngày 12/7 âm lịch, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Qua đêm nay, ngày 12/7 âm lịch, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

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