Trúng số độc đắc vào đúng 4 giờ chiều ngày mai (10/8), 3 con giáp chính thức hết khổ, gặp hung hóa cát dễ có trong tay bạc tỷ, sắm xe sang xây nhà lầu

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 21:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, gặp hung hóa cát dễ có trong tay bạc tỷ, sắm xe sang xây nhà lầu vào đúng 4 giờ chiều ngày 10/8/2022.

Tuổi Sửu

Đúng 4 giờ chiều ngày 10/8/2022, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ tiến triển tốt đẹp. Ngoài ra, Chính Quan cho thấy những ai làm công việc bàn giấy trong sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng nếu bản mệnh biết chớp được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình. Con giáp này sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao.

Ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp. Đôi lứa bên nhau luôn đặt vị trí của người kia lên trên hết và trao nhau niềm tin nên mối quan hệ ngày càng mặn nồng, khăng khít hơn. Nếu cảm thấy tình yêu đã chín muồi, con giáp này và nửa kia có thể bàn tính đến chuyện trăm năm.

Trúng số độc đắc vào đúng 4 giờ chiều ngày mai (10/8), 3 con giáp chính thức hết khổ, gặp hung hóa cát dễ có trong tay bạc tỷ, sắm xe sang xây nhà lầu - Ảnh 1
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ tiến triển tốt đẹp, Chính Quan cho thấy những ai làm công việc bàn giấy trong sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp này sẽ có cơ hội trau dồi các kỹ năng hiện có và học thêm những kỹ năng mới. Dành thời gian làm điều này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, nhất là vào lúc này. Cố gắng hòa đồng để có thể làm việc nhóm thật tốt. Các ý tưởng sáng tạo liên tục xuất hiện và sự nghiệp bắt đầu phất lên không ngờ tới.

Người tuổi Thìn độc thân cảm thấy sẵn sàng phiêu lưu vào thế giới lãng mạn. Đây là thời điểm thích hợp để rời bỏ cuộc sống độc thân. Nếu đã gặp được người vừa ý thì hãy mạnh dạn tiến xa hơn. Đừng chờ đợi quá lâu, nếu không bạn có thể đánh mất cơ hội của mình. Tuổi Thìn đã có gia đình cần thận trọng với cám dỗ bên ngoài. Khi tình cảm gia đình khô cạn, sẽ có nhiều chỗ cho quan hệ ngoài vợ ngoài chồng nảy nở.

Trúng số độc đắc vào đúng 4 giờ chiều ngày mai (10/8), 3 con giáp chính thức hết khổ, gặp hung hóa cát dễ có trong tay bạc tỷ, sắm xe sang xây nhà lầu - Ảnh 2
Con giáp này sẽ có cơ hội trau dồi các kỹ năng hiện có và học thêm những kỹ năng mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hợp sẽ phù trợ cho người tuổi Hợi có một tinh thần hăng hái và nhiệt tình trong mọi việc trong thời điểm tới. Dù công việc có khó khăn đến đâu, con giáp này vẫn sẵn sàng kiên nhẫn thực hiện tới cùng. Vốn là người luôn nghĩ cho người khác, bản mệnh cũng sẵn lòng giúp đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn.

Ngũ hành Thủy dưỡng sinh cho Mộc là dấu hiệu tốt cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có cải thiện rõ rệt hơn. Nếu muốn đạt được những điều mình muốn, điều đầu tiên con giáp này cần chuẩn bị là một thể chất thật sự khỏe mạnh. Vì thế đừng bao giờ chủ quan với việc chăm sóc cơ thể của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng 4 giờ chiều ngày mai (10/8), 3 con giáp chính thức hết khổ, gặp hung hóa cát dễ có trong tay bạc tỷ, sắm xe sang xây nhà lầu - Ảnh 3
Tam Hợp sẽ phù trợ cho người tuổi Hợi có một tinh thần hăng hái và nhiệt tình trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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