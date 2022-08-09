Tử vi Rằm tháng 7 âm lịch (12/8), 3 con giáp chiến thắng Tam Tai, đổi vận giàu sang, tài lộc ào về nhà nhiều như vũ bão, tài sản phình to hơn người

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 10:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chiến thắng Tam Tai, đổi vận giàu sang, tài lộc ào về nhà nhiều như vũ bão, tài sản phình to hơn người vào Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Tý

Vận may của người tuổi Tý gia tăng đáng kể vào Rằm tháng 7 âm lịch. Bạn cảm thấy tràn trề năng lượng, tinh thần lạc quan thấm đẫm mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bản mệnh sẽ cảm thấy hào hứng với công việc và sẵn sàng bắt tay làm mọi thứ. Bạn cũng có cơ hội dẫn đầu trong các cuộc đua. Do đó, bạn hãy tham gia hết mình vào mọi hoạt động, những việc bạn theo đuổi sẽ tiến triển êm thấm trong tháng này. 

Về chuyện tình cảm, con giáp may mắn này nên chủ động thiết lập mức độ thân thiết trong mối quan hệ đang đâm chồi nảy lộc. Nếu bạn đã tìm được ai đó đủ tin tưởng để đồng hành, hãy giữ khoảng cách nhất định và cho nhau một khoảng trời riêng, can thiệp quá gần vào cuộc sống của nhau sẽ không tốt trong lúc này.

Tử vi Rằm tháng 7 âm lịch (12/8), 3 con giáp chiến thắng Tam Tai, đổi vận giàu sang, tài lộc ào về nhà nhiều như vũ bão, tài sản phình to hơn người - Ảnh 1
Vận may của người tuổi Tý gia tăng đáng kể vào Rằm tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, do được quý nhân phù trợ nên người tuổi Dậu chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào mà còn gặp nhiều may mắn. Bạn dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng thu được rất nhiều tiền bạc. Còn người theo đuổi thành công sẽ tìm thấy thành công. Những dự án mới khởi động có nhiều cơ hội được hoàn thành tốt đẹp. Đây là thời điểm tốt để khởi động những kế hoạch bạn dự tính từ lâu, khai trương cửa hàng hay tung ra các sản phẩm mới. 

Chẳng những tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên ấm ấm hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn. Bạn có đầy đủ lý do để làm người hạnh phúc. Nếu tình yêu là điều bạn tìm kiếm thì hãy lắng nghe con tim và bắt đầu hành động. Người có gia đình sẽ tìm thấy niềm vui bên bạn đời.

Tử vi Rằm tháng 7 âm lịch (12/8), 3 con giáp chiến thắng Tam Tai, đổi vận giàu sang, tài lộc ào về nhà nhiều như vũ bão, tài sản phình to hơn người - Ảnh 2
Đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch, do được quý nhân phù trợ nên người tuổi Dậu chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào mà còn gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ là con giáp có thể thăng quan phát tài trong dịp Rằm tháng 7 tới đây. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Tuất có thể chuyển mình trong tài vận.

Bên cạnh đó, con giáp này thu hút nhiều tài lộc, làm đâu được đó, sự nghiệp và cuộc sống đều viên mãn. Đặc biệt, chuyện tình duyên của tuổi Tuất trong thời gian tới cũng diễn ra tốt đẹp. Người độc thân có thể tìm được một nửa khiến trái tim rung động. Người có cặp có đôi thì tình cảm thêm gắn bó, bền chặt.

Tử vi Rằm tháng 7 âm lịch (12/8), 3 con giáp chiến thắng Tam Tai, đổi vận giàu sang, tài lộc ào về nhà nhiều như vũ bão, tài sản phình to hơn người - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ là con giáp có thể thăng quan phát tài - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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