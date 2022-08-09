Tất tần tật những điều cần biết để tránh phạm kỵ trong ngày Rằm tháng 7

Theo dân gian Việt Nam, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn - tháng xá tội vong nhân, đặc biệt ngày rằm tháng 7 là ngày Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan để ma quỷ được tự do trở về dương gian, đó cũng chính là ngày âm khí nặng nhất, vì vậy bạn cần ghi nhớ những điều sau để có một tháng 7 âm lịch thuận lợi.

Thông thường, Rằm sẽ cúng vào ngày 15 Âm lịch hàng tháng. Tuy nhiên, đối với Rằm tháng 7 thì sẽ không cúng vào đúng ngày 15 mà sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày 14 Âm lịch. Bởi vì ngày mùng 2 đến ngày 14 Âm lịch sẽ là thời điểm Diêm Vương cho mở Quỷ Môn Quan để các vong hồn về với dương gian và thọ hưởng những lễ vật mà người dân cúng tế. Năm nay, ngày 14 đẹp hơn, phù hợp với việc cúng tế nên mọi người có thể làm lễ cúng vào ngày 14/07 Âm lịch.

Lễ cúng Phật thường có các món chay như:

+ Xôi (đỗ xanh, xôi gấc, xôi vò hạt sen, xôi trắng ruốc nấm hương...)

+ Giò, chả chay.

+ Nem chay hoặc nem nấm.

+ Canh nấm hoặc rau củ quả.

+ Đậu hũ...

*Mâm lễ cúng gia tiên

Đối với mâm lễ cúng Tổ tiên chúng ta thường sắp xếp "Trên chay dưới mặn" tức là trên hoa quả, dưới là cỗ mâm mặn. Các món ăn nấu tùy theo điều kiện gia đình, hoặc là các món mà ngày xưa ông bà Tổ tiên thích ăn.

- Nếu người cúng là trưởng tộc thì cúng xôi gà và 9 bát xếp chồng lên nhau, 9 đôi đũa. Nếu không có gà thì một miếng thịt hoặc một khoanh giò.

- Nếu là con trưởng trong nhà thì cúng 1 mâm cơm, tùy tâm và điều kiện, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều, nhưng không thể thiếu 7 cái bát chồng lên nhau.

- Nếu không phải con trưởng thì cúng 1 mâm cơm gồm nhiều đồ ăn và 5 cái bát tượng trưng cho ngũ đại đồng đường, xếp 5 bát chồng lên nhau.

Chúng ta lâu nay thường lầm tưởng xếp 6 cái bát, để các các cụ ngồi thành 1 mâm, thực ra không phải vậy. Số lượng bát phải phụ thuộc vào người cúng là con trưởng hay con thứ, tượng trưng cho các đời trong dòng tộc.

Ảnh minh họa: Internet

*Mâm cúng và đồ lễ cúng cô hồn

(Nếu gia đình nào phát Tâm cúng thí)

Chuẩn bị các lễ vật sau:

+ Quần áo chúng sinh nhiều màu sắc trên 49 bộ bằng giấy bán ở hàng mã.

+ Bánh kẹo: bim bim, bỏng ngô, bỏng gạo, thạch...

+ 12 bát cháo trắng nhỏ.

+ Tiền vàng chúng sinh.

+ Ngô, khoai lang luộc.

+ Cốc nước lã hoặc rượu

+ Đĩa gạo, đĩa muối (khi cúng xong rắc phía ngoài đất nhà mình).

+ Đĩa ngũ quả

+ 12 cục đường thẻ (nếu có).

Lễ cúng đặt ở ngoài trời, bên ngoài đất nhà mình, trước cửa và cúng vào chiều tối. Tuyệt đối không cúng chúng sinh bằng các món mặn mà chỉ các món chay như trên.

Khi kết thúc lễ cúng chúng sinh, gạo và muối sẽ tung ra phía ngoài đất nhà mình, còn vàng mã hóa đốt cháy phía bên ngoài gần vị trí cúng.

Ảnh minh họa: Internet

2. Những lưu ý khi cúng rằm tháng 7

+ Đối với mâm cúng Phật, thần linh và gia tiên thì cúng trong nhà, còn cúng chúng sinh thì cúng ngoài trời, trước cửa nhà hoặc ở chùa.

+ Khi tung gạo muối chúng sinh thì tung ra ngoài chứ không tung từ ngoài vào trong nhà.

+ Đối với gia đình thờ Phật thì mâm cúng phải đặt cao nhất, rồi mới đến thần linh và gia tiên.

3. Những món đại kỵ không cúng rằm tháng 7

Thịt vịt: Mặc dù thịt vịt là thực phẩm phổ biến, thường thấy trong nhiều mâm cúng, nhưng rằm tháng 7 cúng vịt được không là thắc mắc của nhiều người. Món ăn này không thích hợp cho ngày cúng rằm tháng 7 bởi sẽ mang đến vận xui, dễ xảy ra cãi vã.

Nhiều nơi còn cho rằng thịt vịt là mang đến sự tan đàn, xẻ nghé, do đó bạn nên tránh không cúng cũng như hạn chế ăn thịt vịt vào nhưng ngày này.

Thịt chó: Tương tự như thịt vịt, thịt chó là thực phẩm mà nhiều người tránh ăn vào dịp đầu tháng, đầu năm hay thờ cúng. Bởi theo người xưa thì thịt chó không may mắn, đem đến xui xẻo nên không ai thờ cúng thịt chó cả. Những ngày đầu tháng âm lịch thì bạn cũng kiêng thịt chó, để mọi việc được suôn sẻ, thông hanh.

Mực: Người ta thường nói "Đen như mực", do đó loại hải sản này cũng không nên được đem lên thờ cúng ông bà, tổ tiên, thần tài. Bởi nhiều người lo sợ rằng các món ăn từ mực sẽ khiến mọi thứ xui xẻo, công việc gặp trắc trở, tiền bạc dễ thất thoát, hay cãi vã.