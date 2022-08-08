Trước Rằm tháng 7 âm lịch, xua đuổi tà ma, tha hồ hưởng phước, 3 con giáp may mắn đầy nhà, tiền tài dư dả, phúc khí hanh thông, công danh vượng phát, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 16:30

Trước Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phúc khí hanh thông, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vào trước Rằm tháng 7 âm lịch vận trình hanh thông, cát khí dư dả. Trong sự nghiệp, con giáp đạt được nhiều thành công lớn, gặp nhiều cơ hội, vận may. Bản mệnh có thể được thăng quan tiến chức nhờ những công hiến không ngừng nghỉ của mình. Đường tài lộc  hưng thịnh, bản mệnh làm gì cũng sinh lời, xây dựng được cuộc sống sung túc cho bản thân.

Chuyện tình cảm của con giáp khá nhiều thuận lợi, một bức tượng con dê để trong nhà chắc chắn sẽ là sự ủng hộ, tạo động lực để họ cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc và cuộc sống.

con giap may man 1
Người tuổi Mão vào trước Rằm tháng 7 âm lịch vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vào trước Rằm tháng 7 âm lịch vận khí thịnh vượng, may mắn dồi dào. Con giáp may mắn này phát huy được năng lực của bản thân, nhận được sự tin tưởng của mọi người và nắm được cơ hội thăng quan tiến chức. Sự thông minh và khéo léo trong cách ứng xửa là thế mạnh của bạn, hãy tận dụng triệt để nhằm vương tới thành công. 

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới. Nếu chủ động và tự tin giao tiếp, bạn hoàn toàn có thể kết thành một cặp với người ấy.

con giap may man 2
Người tuổi Dần vào trước Rằm tháng 7 âm lịch vận khí thịnh vượng, may mắn dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào trước Rằm tháng 7 âm lịch cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Con giáp có nhiều may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác. Bản chất lương thiện, luôn vui vẻ hòa đồng khiến cho cát khí luôn vây quanh con giáp này. Tài lộc hanh thông, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về túi, chẳng thấy điểm dừng. 

Nhân duyên tốt đẹp cũng là một yếu tố giúp con giáp gặp nhiều điều thuận lợi hơn trong làm ăn. Bạn có thể nhân cơ hội này tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác của mình, phấn đấu làm giàu.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi vào trước Rằm tháng 7 âm lịch cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi rằm tháng 7 tử vi trước rằm tháng 7 tử vi ngày nay tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 4 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng