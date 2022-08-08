Tử vi 8 ngày tới (9/8 - 16/8), phúc khí hanh thông, vận trình suôn sẻ, 3 con giáp vét sạch lộc trời, thời vận thay đổi, may mắn dư dôi, công danh sự nghiệp thuận đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 12:01

Tử vi 8 ngày tới (9/8 - 16/8), 3 con giáp may mắn thời vận thay đổi, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 8 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Quý nhân tương trợ, con giáp làm ăn khá thuận lợi, cát lộc phủ đầy. Bạn nhận được sự tin tưởng mọi người, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Về phương diện tài lộc của con giáp thì đây là thời điểm cần phải đưa ra những quyết định quan trọng và thực hiện những giao dịch khôn ngoan để mang lại nguồn thu nhập cao hơn.

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Người tuổi Hợi trong 8 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 8 ngày tới đón nhận nhiều tài lộc. Công việc của con giáp may mắn có nhiều tiến triển tích cực. Bạn được khuyên nên tận dụng khoảng thời gian hiện tại để trau dồi kiến thức, bồi dưỡng thêm kỹ năng cần thiết cho bản thân. Bởi bất kể điều gì bản mệnh học được trong khoảng thời gian này đều ít nhiều giúp ít cho bạn trong tương lai.

Con giáp dần gạt bỏ được vết thương tình cảm trong quá khứ, sẵn sàng tha thứ cho người ấy với mong muốn tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Sau tất cả, bản mệnh tin rằng bản thân vẫn xứng đáng có được hạnh phúc.

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Người tuổi Dậu trong 8 ngày tới đón nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 8 ngày tới có nhiều tin hỷ. Con giáp được tam hợp cục nâng đỡ nên vận trình có phần khởi sắc. Có Thiên Tài chiếu mệnh, con giáp làm gì cũng thuận lợi, hoàn thánh xuất sắc nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. Lời khen ngợi của mọi người cũng không khiến cho con giáp tự tin hơn vào những quyết định của mình. Hãy tiếp tục cố gắng để tiến thật xa trong tương lai.

Tình cảm lứa đôi càng ngày càng thêm bền chặt, có thể sẽ đón ngày vui sắp tới. Con giáp này được đối phương yêu thương và chăm sóc, tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng trở nên sâu đậm.

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Người tuổi Dần trong 8 ngày tới có nhiều tin hỷ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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