Tử vi 5 ngày tới (9/8 - 13/8), thần may mắn ghé thăm, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', sự nghiệp lên hương, vận trình thăng hạng, tiền vàng, của cải nhiều không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 10:52

Tử vi 5 ngày tới (9/8 - 13/8), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, vận trình thăng hạng, tiền của chất đầy trong kho.

Tuổi Hợi

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi trong 5 ngày tới trở nên rực rỡ. Dường như con giáp may mắn này đang ấp ủ một kế hoạch quan trọng nào đó. Tuy nhiên để đạt được điều đó đòi hỏi người tuổi Mão phải không ngừng học hỏi, trang bị kiến thức cho bản thân và chuẩn bị thật kĩ về cả vật chất lẫn tinh thần trước khi bắt tay vào thực hiện.

Chuyện tình cảm của con giáp tiến triển thuận lợi. Con giáp này đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc và tình cảm chân thành mà nửa kia dành tặng cho mình.

con giap may man 1
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi trong 5 ngày tới trở nên rực rỡ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi  Sửu

Trong 5 ngày tới sẽ là thời gian suôn sẻ đối với người tuổi Sửu. Bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tự tin bắt tay vào bất cứ công việc nào. Chính nhờ vậy, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Chỉ cần cố gắng thì mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, bạn sẽ được đứng ở một vị trí đáng nể.

Bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, do dự.

con giap may man 2
Trong 5 ngày tới sẽ là thời gian suôn sẻ đối với người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong 5 ngày tới. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu. Hãy tự thưởng cho bản thân món đồ yêu thích nào đó sau một năm vất vả kiếm tiền.

Trong tình cảm, vợ chồng đồng lòng hợp ý, khiến cho những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ. Người độc thân có thể sẽ được người quen sắp xếp cho gặp gỡ người xứng đôi. 

con giap may man 3
Người tuổi Tuất không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 5 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng