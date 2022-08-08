Đúng 10 ngày tới (9/8 - 18/8), thần phật thương tình, vận trình thăng tiến, 3 con giáp may mắn đủ đường, sự nghiệp thịnh vượng, các khí hanh thông, tiền tài tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 07:27

Đúng 10 ngày tới (9/8 - 18/8), 3 con giáp may mắn sự nghiệp thịnh vượng, các khí hanh thông, làm gì cũng thành công rực rỡ.

Tuổi Sửu

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Sửu vận trình hanh thông, công danh hưng thịnh. Người làm công ăn lương phát huy được khí thế chủ động cùng tinh thần nhiệt huyết nên thuận lợi thăng chức, nâng cao thu nhập. Người làm kinh doanh thì liều lĩnh có giới hạn, dấn thân vào những lĩnh vực có tính mạo hiểm cao nhưng có tính toán kĩ càng nên không bị ảnh hưởng đến sự nghiệp mà ngược lại ngày càng phát triển thịnh vượng.

Chuyện tình cảm có chuyển biến tốt. Con giáp may mắn và nửa kia yêu thương và bên nhau những lúc khó khăn. Tình yêu lâu bền vượt bao sóng gió khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Đúng 10 ngày tới, người tuổi Sửu vận trình hanh thông, công danh hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đúng 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui. Với sự tương trợ của Thực Thần, con giáp thuận lợi lên kế hoạch, tham gia các thứ thách để tích lũy kinh nghiệm, chứng ming năng lực của bản thân mình. Nếu có bất kỳ ý tưởng hay nào thì bạn cứ thẳng thắn đưa ra trước mọi người bới có thể sẽ mang lại thành công vang dội. Con giáp khát khao được trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ. Nếu luôn giữ vừng tinh thần này thì bản mệnh nhất định sẽ chạm đến vinh quang.

Sức khỏe khởi sắc, nếu bạn duy trì được thói quen tốt trong việc đẩy mạnh cải thiện sức khỏe bằng chế độ ăn và tập luyện đều đặn thì nhất định sẽ nhận được kết quả như mong đợi mà thôi.

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Người tuổi Thân đúng 10 ngày tới đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào đúng 10 ngày tới làm gì cũng thuận lợi. Được Chính Quan phù trợ, con giáp luôn cố gắng hết mình và sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Bản mệnh có thể được cấp trên khen thưởng hoặc để ý, cất nhắc vào những vị trí quan trọng hơn. Con giáp sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Thu nhập vững vàng từ công việc chính giúp cho con giáp có được cuộc sống an nhàn, thoải mái.

Đường tình duyên của con giáp suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Những người còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ nhé, dù bình thường bạn không thích chuyện mai mối nhưng hãy cứ thử cho cả hai một cơ hội xem sao.

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Người tuổi Mùi vào đúng 10 ngày tới làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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