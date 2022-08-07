Bước sang ngày mới (8/8), thuận theo ý trời, thời vận khởi sắc, 3 con giáp định sẵn sẽ giàu, tiền vàng dư dả, may mắn ngập tràn, ăn nên làm ra, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 22:26

Bước sang ngày mới (8/8), 3 con giáp may mắn tiền vàng dư dả, ăn nên làm ra, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi khi bước sang ngày mới đón nhận nhiều may mắn. Công việc của con giáp sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Bản mệnh cố gắng từng ngày để chạm đến đỉnh cao danh vọng. Tiền bạc dư dả, con giáp nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu con giáp tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.

Bản mệnh hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và biết đặt mình vào vị trí của đối phương, chính nhờ vậy mà việc bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Ngoài ra, hai bên luôn chủ động giúp đỡ nhau trong công việc.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi khi bước sang ngày mới đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khi bước sang ngày mới làm gì cũng thuận lợi. Con giáp có thể nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng vì hoàn thành tốt công việc. Bản mệnh cảm thấy rất vui và có thêm động lực để nỗ lực hơn nữa. Bản mệnh cũng nhận về nhiều may mắn trong chuyện kiếm tiền. Cơ hội tài lộc ùn ùn kéo tới, con giáp biết mình cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội đã đến ngay trong tầm tay.

Vận trình tình duyên khởi sắc. Với những ai còn đang phân vân về lựa chọn của trái tim mình, bạn cần phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề để nắm giữ tình cảm của mình. Đừng mãi do dự bởi chẳng ai mãi chờ đợi bạn.

con giap may man 2
Người tuổi Tuất khi bước sang ngày mới làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 8 ngày tới vận trình đại cát, phú quý hanh thông. Con giáp may mắn có nhiều cơ hội triển khai ưu điểm của mình vào chuyện làm ăn. Công việc có thể sẽ khá bận rộn nhưng bạn sẽ thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng khi lợi nhuận tăng cao, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà.

Tam Hội xuất hiện hỗ trợ rất nhiều cho đường tình duyên của con giáp. Các cặp đôi có thể sẽ đi đến những quyết định lớn lao khi thấy tình cảm đã chín muồi và cả hai đều muốn gắn bó với nhau nhiều hơn nữa.

con giap may man 3
Người tuổi Sửu trong 8 ngày tới vận trình đại cát, phú quý hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi ngày nay bước sang ngày mới tử vi ngày 8/8/2022

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng