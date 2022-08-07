Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 8/8/2022, sao quả tạ chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình xui rủi, cát khí tiêu tan, tài lộc ly tán, sự nghiệp lâm nguy, đối mặt với nguy cơ tán gia bại sản

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 18:11

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 8/8/2022, 3 con giáp xui xẻo làm gì cũng thất bại, tài lộc tiêu tan, vận trình ảm đạm, vướng vào nhiều thị phi không đáng có.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thứ Hai không gặp nhiều may mắn. Hung vận lấn át cát vận dự báo đây sẽ là thời gian vất vả với con giáp. Khó khăn đè nén khiến cho bản mệnh không thể nào phát huy được hết khả năng của mình. Bản mệnh mất tập trung và có nhiều mối quan tâm khác, khiến cho công việc chính bị bỏ bê. Vận trình tài lộc thăng trầm bất định, vừa có tiền vào túi thì lại có chuyện phải tiêu đi. Tý nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không muốn lâm vào thiếu thốn.

Chuyện tình cảm cũng khiến con giáp này gặp khá nhiều bối rối. Con giáp cứ ngỡ mình đã nắm được trái tim người ấy, nhưng hóa ra vẫn chỉ là ảo tưởng từ riêng mình bạn mà thôi.

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Người tuổi Tý trong thứ Hai không gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong thứ Hai làm gì cũng không thuận lợi. Con giáp xui xẻo này dù xảy ra chuyện cũng nên kiểm soát cái tôi của mình. Những sai sót đến từ việc bản mệnh lơ là, thiếu chú tâm vào công việc, con giáp nên cẩn thận nếu không muốn tập thể vì bạn mà bị chậm tiến độ. Vận tài lộc không được suôn sẻ. Sửu có nguy cơ thất thoát tiền bạc do kẻ giang ám hại.

Sức khỏe của bạn giảm sút, con giáp thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Lúc này bạn nên cố gắng đi ngủ sớm, thường xuyên thức khuya khiến hệ miễn dịch của bạn bị suy yếu.

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Người tuổi Sửu trong thứ Hai làm gì cũng không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai vướng nhiều thị phi không đáng có. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu cho con giáp. Bạn phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Tài lộc có dấu hiệu chững lại, những phi vụ làm ăn thua lỗ khiến bạn cạn túi. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách thì sự nghiệp bấy lâu của bạn có thể sẽ tan thành mây khói.

Sức khỏe của con giáp đang có dấu hiệu báo động. Cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt, lời khuyên cho bạn là hãy ăn uống tẩm bổ, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.

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Người tuổi Dậu trong thứ Hai vướng nhiều thị phi không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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