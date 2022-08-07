Tử vi 3 ngày tới (8/8 - 10/8), nhật nguyên chiếu soi, vận trình sáng rỡ, 3 con giáp 'số hưởng' phúc khí đầy nhà, tài lộc dư dả, sự nghiệp thăng hoa, liên tiếp đón nhận may mắn trời ban

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 16:28

Tử vi 3 ngày tới (8/8 - 10/8), 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, sự nghiệp thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 3 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Con giáp vốn là người chắc chắn, thật thà nên rất được lòng đồng nghiệp. Cấp trên tin tưởng và giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, là cơ hội để bạn thể hiện tài năng của mình. Tài lộc lên hương, con giáp tiền tài dư dả, thỏa sức chi tiêu không cần nhìn giá.

Chuyện tình cảm đôi lứa hiền hòa, không có gì đáng lo ngại. Hai người có khoảng thời gian hạnh phúc khi tâm đầu ý hợp, người này nói ra ý kiến gì người kia lập tức hiểu ngay và còn tìm cách để hỗ trợ, ủng hộ. Vợ chồng nếu muốn làm mới chuyện tình cảm thì thời điểm này rất thích hợp cho cả hai.

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Người tuổi Sửu trong 3 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 3 ngày tới cát lộc hanh hanh thông, tiền tài vượng phát. Thực Thần chiếu mệnh cho thấy thời cơ làm giàu của tuổi Mão đã đến rồi. Nguồn thu trong ngày của con giáp sẽ tăng lên gấp bội. Bạn cần phải nỗ lực phấn đấu, phát huy hết năng lực của mình. Tuy công việc sẽ bận rộn nhưng khi đếm tiền bạc thu về bạn sẽ cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được cơ hội để có thể bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Con giáp làm mọi cách cho người ấy dần cảm nhận được tình yêu bạn dành cho đối phương. Người đã có gia đình có được hạnh phúc viên mãn sau thời gian sóng gió.

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Người tuổi Sửu trong 3 ngày tới cát lộc hanh hanh thông, tiền tài vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 3 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Con giáp may mắn luôn thận trọng và chu đáo trong bất kỳ việc gì. Tài chính của bản mệnh có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Thu nhập vững vàng giúp cho con giáp này có đủ tiền bạc để làm những điều mình muốn mà không phải đong đếm quá nhiều.

Nhờ có quý nhân chỉ dẫn nên chuyện tình cảm đang đi đúng hướng. Con giáp tận dụng cơ hội này để tìm một người cùng chung tay gây dựng hạnh phúc gia đình để không còn cảnh cô đơn lẻ bóng.

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Người tuổi Dần trong 3 ngày tới đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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