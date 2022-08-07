Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 8/8/2022, ơn trên chiếu cố, 3 con giáp may mắn đủ đường, công danh thịnh vượng, tiền bạc bao la, vận đào hoa nở rộ, tha hồ đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 06:55

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 8/8/2022, 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, sự nghiệp lên hương, sống trong giàu sang, sung túc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình khởi sắc, làm gì cũng suôn sẻ. Công việc đi vào quỹ đạo, con giáp may mắn không tốn quá nhiều công sức mà vẫn thu được thành quả đáng nể. Con đường tài lộc của bản mệnh khá tốt. Con giáp tuy lúc này chưa thể trở thành đại gia giàu có nhưng nếu cứ tiếp tục cố gắng thì nhất định sẽ gặt hái được “trái ngọt” xứng đáng. Nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước, con giáp được dự đoán có thể tiến rất xa trong tương lai.

Về mặt tình cảm, con giáp độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Người có đôi có cặp nên cùng người ấy thư giãn, làm nóng tình cảm sau khoảng thời gian xa cách.

con giap may man 1
Người tuổi Mão trong thứ Hai vận trình khởi sắc, làm gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một ngày thứ Hai khá yên bình, thuận lợi. Vận trình êm ả như sóng nước, con giáp không gặp gặp bất kỳ trở ngại nào trong công việc. Con giáp luôn nhanh nhẹn và cẩn thận nên được sếp giao phó cho những việc quan trọng. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp khá ổn. Dù gặp khó khăn gì cũng sẽ có người giúp đỡ bạn nhiệt tình. 

Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc. Bạn và nửa kia yêu thương và chia sẻ cho nhau nhiều vui buồn trong cuộc sống. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi có người ấy ở bên.

con giap may man 2
Người tuổi Mùi có một ngày thứ Hai khá yên bình, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong thứ Hai, người tuổi Tuất làm gì cũng may mắn. Công việc có nhiều dấu hiệu thăng tiến, nhiều cơ hội đến với con giáp một cách bất ngờ. Bản mệnh nếu biết nắm bắt thật tốt thì nhất định sẽ mở ra một chương mới trên con đường xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Tài lộc dồi dào. Con giáp thu được nhiều tiền tài nhờ cả công việc chính và phụ. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu để tiền đẻ ra tiền. 

Vận đào hoa nở rộ, những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

con giap may man 3
Trong thứ Hai, người tuổi Tuất làm gì cũng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của 12 con giáp: Tuất - Tỵ vận trình đỏ rực, phú quý đầy nhà, Thìn vướng nhiều thị phi, tiểu nhân bám gót

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của 12 con giáp: Tuất - Tỵ vận trình đỏ rực, phú quý đầy nhà, Thìn vướng nhiều thị phi, tiểu nhân bám gót

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tuất - Tỵ may mắn liên miên, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Thìn bị tiểu nhân quấy phá, thi phi trăm bề.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi đúng ngày mai tử vi thứ hai tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 tử vi ngày mới tử vi ngày nay

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 57 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng