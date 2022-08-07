Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của 12 con giáp: Tuất - Tỵ vận trình đỏ rực, phú quý đầy nhà, Thìn vướng nhiều thị phi, tiểu nhân bám gót

Người tuổi Tý trong thứ Hai không gặp nhiều may mắn. Bản mệnh mất tập trung và có nhiều mối quan tâm khác, khiến cho công việc chính bị bỏ bê. Tài lộc thăng trầm bất định, vừa có tiền vào túi thì lại có chuyện phải tiêu đi. Tý nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý nếu không muốn lâm vào thiếu thốn.

Xem tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình ảm đạm, không mấy suôn sẻ. Thời gian này, dù xảy ra chuyện gì con giáp cũng nên kiểm soát cái tôi của mình để tránh xảy ra tranh cãi không đáng có. Những sai sót đến từ việc bản mệnh lơ là, thiếu chú tâm vào công việc, con giáp nên cẩn thận nếu không muốn thất thoát tiền tài, mất đi cơ hội thăng tiến.

Chuyện tình cảm cũng khiến con giáp này gặp khá nhiều bối rối. Con giáp cứ ngỡ mình đã nắm được trái tim người ấy, nhưng hóa ra vẫn chỉ là ảo tưởng từ riêng mình bạn mà thôi.

Sức khỏe của bạn giảm sút, chủ yếu là do sức đề kháng không được đảm bảo. Lúc này bạn nên cố gắng đi ngủ sớm, thường xuyên thức khuya khiến hệ miễn dịch của bạn bị suy yếu.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Dần

Trong thứ Hai, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn.Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trọng dụng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Hãy cống hiến hết mình cho công việc, không ngại khó khăn mà mạnh mẽ trước trở ngại, nhờ thế mà đạt được thành công như mong muốn.

Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Người ấy hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà con giáp này đang gặp phải và luôn ở bên cạnh động viên, an ủi và mang lại niềm vui cho bản mệnh.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai cát lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Công việc tiến triển ổn định, không có gì gấp gáp, con giáp làm việc trông rất nhàn hạ. Vận trình tài lộc của bản mệnh nhìn chung đang khá tốt. Có thể, con giáp chưa thể trở thành đại gia trong lúc này nhưng nếu cứ tiếp tục chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công. Con giáp cũng được khuyên hãy nắm bắt cơ hội khi nó đang tới.

Về mặt tình cảm, các bạn còn đang độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Các bạn có đôi có cặp nên cùng người ấy thư giãn, làm nóng tình cảm của mình thì sợi dây gắn kết giữa hai bạn mới có thể ngày càng tốt đẹp hơn được.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Thìn

Trong thứ Hai, người tuổi Thìn vướng nhiều thị phi. Con giáp không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Con giáp phân tâm dẫn đến công việc đình trệ. Tiểu nhân xuất hiện khiến tiền tài của Thìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi công sức tích góp của bạn đều có thể đổ sông đổ bể vì tin lầm người xấu nên con giáp hãy thật tỉnh táo khi đưa ra các quyết định làm ăn nhé.

Chuyện tình yêu không như ý. Dẫu biết tình cảm là quan trọng nhưng đừng để tâm trạng chán nản mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính mình.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Tỵ

Thứ Hai là ngày may mắn đối với người tuổi Tỵ. Bản mệnh năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Phương diện tài lộc cũng có khởi sắc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Phương diện tình cảm phát triển khá êm đềm, bạn và người ấy hãy trao đổi, trò chuyện với nhau nhiều hơn, cổ vũ nhau cùng vượt qua khó khăn.

Thứ Hai là ngày may mắn đối với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Hai gặp nhiều chuyện xui xẻo. Bản mệnh làm việc gì cũng mắc phải sai sót, kế hoạch bị xáo trộn, nảy sinh nhiều vấn đề mà không thể tiếp tục. Trước tình hình trên, bản mệnh không nên tiến hành những công việc quan trọng trong ngày, nếu có thể hãy đợi một ngày khác thuận lợi hơn.

Vận trình tình duyên kém sắc khiến cho con giáp này chán nản, mệt mỏi. Những mâu thuẫn từ chuyện nhỏ nhặt hàng ngày có thể cản trở tình cảm giữa hai người tiến triển xa hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Mùi

Thứ Hai có vẻ như đây là một ngày bình thường. Không có nhiều thăng trầm trong ngày này xảy ra với bạn. Đi làm bình yên không có sóng gió, hết giờ thì gói đồ đi về chứ đừng ở lại buôn dưa nha. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp khá ổn. Bạn nhiệt huyết và tiên phong trong công việc, vì thế nên khi đi làm bạn được sếp giao phó cho những việc quan trọng và được đồng nghiệp yêu quý.

Bạn muốn kết thúc công việc sớm và dành thời gian cho một người đặc biệt. Cuộc gặp gỡ với người đặc biệt sẽ khiến bạn hạnh phúc và vui vẻ.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân bị hung tinh lấn át. Bạn có thể sẽ vì cẩu thả mà làm sai chuyện gì đó và phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình. Tài lộc trong ngày không phải dư dả, chỉ đủ ăn đủ tiêu mà nay còn gánh chịu hậu quả nặng nề này khiến bản mệnh không khỏi lo lắng, chán nản.

Trong tình cảm, nửa kia không hiểu và thông cảm cho bản mệnh, lại còn trách móc, chỉ trích. Cặp đôi liên tục xảy ra bất đồng trong quan điểm, chẳng ai chịu nhường ai.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Dậu

Con giáp sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc trong thứ Hai. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Bạn phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn.

Sức khỏe của con giáp đang có dấu hiệu báo động. Cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt, lời khuyên cho bạn là hãy ăn uống tẩm bổ, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Con giáp sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc trong thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Hai làm gì cũng may mắn. Bạn được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay. Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm này. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng.

Vận tình duyên của con giáp có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Con giáp là người có nhiều mối quan hệ khác giới vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn.

Tử vi thứ Hai ngày 8/8/2022 của tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi trong thứ Hai nhìn chung sẽ tốt trong tuần tới, môi trường làm việc mới rất có lợi cho bạn, chòm sao này có thể nhanh chóng thích nghi và hòa nhập. Ai đang muốn thay đổi suy nghĩ tìm công việc mới thì nên thử xem có cơ hội phỏng vấn ngay nhé.

Chuyện tình cảm khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.