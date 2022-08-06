Tử vi 9 ngày tới (7/8 - 15/8), sách tiên tri ghi rõ, 3 con giáp thăng quan phát tài, vận mệnh khởi sắc, ăn nên làm ra, tiền bạc dư dả, sống trong nhung gấm, lụa là

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 22:00

Tử vi 9 ngày tới (7/8 - 15/8), 3 con giáp may mắn thăng quan phát tài, tiền bạc dư dả, muốn gì được nấy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 11 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn này đưa ra được những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho những mục tiêu tương lai. Con giáp này biết mình cần điều gì, muốn điều gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình, dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc.

Vận trình tình cảm của con giáp diễn ra tốt đẹp. Dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên gửi một vài tin nhắn yêu thương hoặc đơn giản chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm bất ngờ, đây là cách rất hay để bản mệnh hâm nóng tình yêu dành cho đối phương.

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Người tuổi Hợi trong 11 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới vận trình hanh thông.Vấn đề tiền bạc có nhiều tin vui và dễ có được mối quan hệ tốt đối với đồng nghiệp và đối tác. Có một chút sự lo lắng trong công việc nhưng nó giúp cho bạn tìm ra những hướng đi mới cải thiện vị trí của mình và thu hút được lộc tiền tài.

Về vận tình cảm, với những người độc thân đó là thử thách về khả năng lên kế hoạch chinh phục người trong mộng. Bạn đang có được lợi thế nhờ sự giúp đỡ của quý nhân nên đừng chần chừ mà hãy chủ động thể hiện tình cảm của mình để nắm lấy cơ hội tốt.

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Người tuổi Tỵ trong 11 ngày tới vận trình hanh thông.Vấn đề tiền bạc có nhiều tin vui và dễ có được mối quan hệ tốt đối với đồng nghiệp và đối tác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới đón nhận nhiều may mắn. Con giáp làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Tinh thần làm việc của bạn cũng là điểm cộng lý tưởng. Nếu con giáp giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà ngược lại ngày càng thăng tiến, chạm đến thành công vang dội.

Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, con giáp hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

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Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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