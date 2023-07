Tử vi 10 ngày tới (8/8 - 17/8), vận trình đại cát, phú quý đầy nhà, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn đong đầy, công danh sự nghiệp thuận đường thăng tiến

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới gặp nhiều may mắn. Có Thiên Tài che chở, những người làm công việc tự do nhận được hợp đồng lớn. Vận trình lên cao, con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức, con đường công danh rộng mở. Bên cạnh đó con giáp còn có thể nhận được tin vui tài lộc khi giành chiến thắng ở các trò chơi may rủi, số tiền tuy không nhiều nhưng đủ làm mình vui.

Ngọ Tuất tam hợp nên vận trình khá vượng quan hệ xã giao hài hòa, bạn thân mời đến nhà ăn cơm, bạn làm ăn, trong công việc cũng có thể trở thành bạn thân, là ngày thuận lợi để kí kết hợp đồng quan trọng.