Tử vi 10 ngày tới (8/8 - 17/8), vận trình đại cát, phú quý đầy nhà, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn đong đầy, công danh sự nghiệp thuận đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 18:40

Tử vi 10 ngày tới (8/8 - 17/8), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, công danh sự nghiệp thuận đường phát triển.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới gặp nhiều may mắn. Có Thiên Tài che chở, những người làm công việc tự do nhận được hợp đồng lớn. Vận trình lên cao, con giáp có cơ hội thăng quan tiến chức, con đường công danh rộng mở. Bên cạnh đó con giáp còn có thể nhận được tin vui tài lộc khi giành chiến thắng ở các trò chơi may rủi, số tiền tuy không nhiều nhưng đủ làm mình vui.

Ngọ Tuất tam hợp nên vận trình khá vượng quan hệ xã giao hài hòa, bạn thân mời đến nhà ăn cơm, bạn làm ăn, trong công việc cũng có thể trở thành bạn thân, là ngày thuận lợi để kí kết hợp đồng quan trọng.

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 10 ngày cát khí hanh thông, công danh suôn sẻ. Quý nhân nâng bước cho con giáp này trên đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều, cứ làm tốt việc của mình thì cũng sẽ có được vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Cơ hội thăng quan tiến chức đang tới, bạn nên biết tận dụng thời cơ thì có thể giành được thành công mà mình hằng mong đợi.

Con giáp hàn gắn lại những vết nứt trong mối quan hệ gia đình. Cục diện Tương Hội sẽ giúp cho bạn 1 lần nữa nhìn thấu vấn đề, hiểu được những khó khăn mà đối phương phải chịu đựng suốt bấy lâu nay.

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Người tuổi Ngọ trong 10 ngày cát khí hanh thông, công danh suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới nhờ có cát tinh soi đường chỉ lối nên giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Con giáp này hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công việc, không khuất phục trước bất kỳ thử thách, khó khăn hay chướng ngại vật nào.

Con giáp dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, bản mệnh có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy tỏ tình để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới nhờ có cát tinh soi đường chỉ lối nên giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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