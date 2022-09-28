Đúng khuya nay 28/9: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, vàng bạc nhiều vô kể, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 03:33

Khuya nay 28/9, 3 con giáp này may mắn uống trọn phước lành trời ban, bản mệnh không làm cũng có ăn, tiền tài chảy đầy tay, vàng bạc ngập két.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Tư 28/09/2022 hôm nay, đường công danh sự nghiệp của Tuổi Dậusẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Tuổi Dậu nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập ổn định, dòng tiền vững vàng nên Tuổi Dậu sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo quá nhiều nữa. Bên cạnh đó, Tuổi Dậu cũng có thể tìm hiểu thêm những lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở dồi dào hơn.

Ngũ hành tương sinh là tín hiệu tích cực cho những ai đang chữa bệnh, sức khỏe được cải thiện khi bạn hiểu hơn về cơ thể mình và tìm cách điều chỉnh thích hợp. Quan trọng nhất là bạn được nghỉ ngơi đầy đủ nên rất nhanh hồi sức. 

Đúng khuya nay 28/9: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, vàng bạc nhiều vô kể, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của Tuổi Dậu trong ngày hôm nay cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hội tụ khí, người tuổi Hợi thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục, mình không hề thua kém bất cứ ai.

Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho Tuổi Hợi rất nhiều đấy. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn.

Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Đúng khuya nay 28/9: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, vàng bạc nhiều vô kể, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Sức khỏe không có gì đáng ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài đang mang tới tài lộc cho người tuổi Mùi nếu bạn biết nắm bắt thì thu về kha khá lợi nhuận trong hôm nay, nhất là đối với ai đang tự kinh doanh hay có công việc tự do. 

Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là một ngày phù hợp để  gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với những người đã lâu bạn không hội ngộ. Ngoài ra, các chuyến đi bất ngờ sẽ đem lại cho bạn nhiều hứng khởi. 

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Mùi nhận ra sự quý giá của giây phút quân quần bên nhau như thế này. Nhờ thế mà bạn có động lực để từ nay về sau sắp xếp thời gian dành cho gia đình nhiều hơn nữa.

Đúng khuya nay 28/9: PHẬT BÀ ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', bản mệnh không làm cũng có ăn, chỉ việc rung đùi đếm tiền, vàng bạc nhiều vô kể, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Chính Tài đang mang tới tài lộc cho người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 28/9: TOP 3 con giáp xua đuổi vận xui, may mắn tìm đến, tài lộc bùng nổ, tiền tài đuề huề, bản mệnh đếm tiền không xuể, cuối năm có tin vui, gia đạo ngập hỷ sự

Cuối ngày mai 28/9: TOP 3 con giáp xua đuổi vận xui, may mắn tìm đến, tài lộc bùng nổ, tiền tài đuề huề, bản mệnh đếm tiền không xuể, cuối năm có tin vui, gia đạo ngập hỷ sự

Cuối ngày mai 28/9, 3 con giáp này xua đuổi vận xui, may mắn gõ cửa, bản mệnh tiền tài nhiều vô kể, phúc lộc đầy nhà, vận trình thăng hoa.

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