Đúng 12h trưa mai 28/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường cho 3 con giáp công danh thành toại, vận trình suôn sẻ, làm việc gì cũng như ý, may mắn bám gót, tình - tiền thăng hoa

Tuổi Tỵ có một ngày làm việc như ý. Những vấn đề khúc mắc trước đây được giải quyết khi con giáp này tìm ra vấn đề cốt lõi. Hiệu suất làm việc của bản mệnh khiến nhiều người ngưỡng mộ, những nỗ lực được đánh giá cao.

Mộc sinh Hỏa cho thấy đây là thời gian lý tưởng để tuổi Tỵ thúc đẩy tiến độ trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể chủ động mở rộng mối quan hệ, tăng cơ hội tìm được người thích hợp với mình.

Trên phương diện tiền bạc, lối sống tiết kiệm cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền thì bạn vẫn luôn dư dả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Hãy duy trì lâu dài thói quen tốt đẹp này nhé.

Trên phương diện tiền bạc, lối sống tiết kiệm cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bói tử vi 12 con giáp, do có Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Ngày mai là một ngày may mắn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ, chớ để lỡ thời cơ.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen của bạn. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải làm những gì cho tương lai.

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Mão trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Mão trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hợp giúp người tuổi Hợi thêm phần vượng duyên, nhất là người độc thân sẽ có nhiều người tìm hiểu, theo đuổi. Những ai đã có gia đình nên thận trọng, bạn sẽ dễ bị cuốn hút bởi người khác giới.

Tam hợp cũng trợ giúp tuổi Hợi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Chính Quan mang lại năng lượng dồi dào để tuổi Hợi nhiệt tình làm việc. Thế nhưng bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc trong ngày mai, bạn không thể làm hết mọi thứ được đâu. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ lớn, cần ưu tiên hoàn thành trước.

Tam hợp cũng trợ giúp tuổi Hợi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo