Đúng 12h trưa mai 28/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường cho 3 con giáp công danh thành toại, vận trình suôn sẻ, làm việc gì cũng như ý, may mắn bám gót, tình - tiền thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 17:25

Đúng 12h trưa mai, 3 con giáp này may mắn đủ đường, vận trình suôn sẻ, cầu được ước thấy, như ý cát tường, bản mệnh tình - tiền viên mãn, thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có một ngày làm việc như ý. Những vấn đề khúc mắc trước đây được giải quyết khi con giáp này tìm ra vấn đề cốt lõi. Hiệu suất làm việc của bản mệnh khiến nhiều người ngưỡng mộ, những nỗ lực được đánh giá cao.

Trên phương diện tiền bạc, lối sống tiết kiệm cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền thì bạn vẫn luôn dư dả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Hãy duy trì lâu dài thói quen tốt đẹp này nhé. 

Mộc sinh Hỏa cho thấy đây là thời gian lý tưởng để tuổi Tỵ thúc đẩy tiến độ trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể chủ động mở rộng mối quan hệ, tăng cơ hội tìm được người thích hợp với mình.

Đúng 12h trưa mai 28/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường cho 3 con giáp công danh thành toại, vận trình suôn sẻ, làm việc gì cũng như ý, may mắn bám gót, tình - tiền thăng hoa - Ảnh 1
Trên phương diện tiền bạc, lối sống tiết kiệm cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bói tử vi 12 con giáp, do có Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Ngày mai là một ngày may mắn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ, chớ để lỡ thời cơ.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen của bạn. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải làm những gì cho tương lai.

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Mão trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

Đúng 12h trưa mai 28/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường cho 3 con giáp công danh thành toại, vận trình suôn sẻ, làm việc gì cũng như ý, may mắn bám gót, tình - tiền thăng hoa - Ảnh 2
May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Mão trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tam Hợp giúp người tuổi Hợi thêm phần vượng duyên, nhất là người độc thân sẽ có nhiều người tìm hiểu, theo đuổi. Những ai đã có gia đình nên thận trọng, bạn sẽ dễ bị cuốn hút bởi người khác giới.

Tam hợp cũng trợ giúp tuổi Hợi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Chính Quan mang lại năng lượng dồi dào để tuổi Hợi nhiệt tình làm việc. Thế nhưng bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc trong ngày mai, bạn không thể làm hết mọi thứ được đâu. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ lớn, cần ưu tiên hoàn thành trước.

Đúng 12h trưa mai 28/9: CÁT TINH chiếu mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường cho 3 con giáp công danh thành toại, vận trình suôn sẻ, làm việc gì cũng như ý, may mắn bám gót, tình - tiền thăng hoa - Ảnh 3
Tam hợp cũng trợ giúp tuổi Hợi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài thăng hoa, của cải dư dôi, vận trình một bước lên mây, ai nấy đều ngước nhìn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch