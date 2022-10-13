Đúng khuya nay 13/10: MAY MẮN bám gót, 3 con giáp này tin vui tới tấp, hỷ sự chờ trước ngõ, tài lộc đầy tay, cát khí vây quanh, tình - tiền viên mãn, bản mệnh hạnh phúc vô biên

Nhờ có Thiên Tài phù trợ, bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng chỉ nhờ vào sự may mắn của mình. Dẫu vậy, bạn cũng không nên có thái độ “há miệng chờ sung”, nghĩ rằng đồng tiền sẽ luôn đột ngột rơi xuống đầu mình như vậy.

May mắn hơn là chuyện tình cảm của bạn trở nên khá hài hòa trong thời gian này. Những hiểu lầm dần được tháo gỡ, cả hai có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lắng nghe và thấu hiểu, đồng cảm hơn. Hai trái tim đang dần xích lại gần nhau hơn.

Trong ngày tam hợp ghé thăm, tuổi Tuất có cơ hội rất tốt để có thể gây ấn tượng tốt với một người nào đó mà mình đang để mắt tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của chính mình trong công việc, trong mọi hoạt động nhằm ghi điểm với đối phương.

May mắn hơn là chuyện tình cảm của bạn trở nên khá hài hòa trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội hỗ trợ cho con giáp tuổi Dần tìm kiếm người có thể giúp bạn chia sẻ những ý tưởng, giúp bạn tư duy cho những việc quan trọng ngày hôm nay. Đây là ngày mà bạn sẽ có cơ hội để trò chuyện với những người có nhiều ý tưởng hay, khuyến khích bạn suy nghĩ nhiều hơn một chút đấy nhé.

Tuổi Dần khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên khía cạnh tình cảm của những chú Khỉ có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian dạo gần đây. Hai bạn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm chung, hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên khía cạnh tình cảm của những chú Khỉ có nhiều khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tiếp nối Tử vi hàng ngày 12/10/2022 của 12 con giáp, hôm nay nhờ có Chính Quan mà công việc của ngày thứ 3 không đòi hỏi ở người tuổi Tý nỗ lực quá nhiều. Trái lại, đây lại là một ngày để bạn có thể đặt mọi thứ ở chế độ tự động và cho mình thời gian để thả lỏng, thư giãn đôi chút đấy,

Người tuổi Tý có được Thiên Tài mang tới tiền bạc, nhưng điều đáng quý hơn là bạn có thể có nhiều trải nghiệm hơn từ việc kiếm tiền, là thứ mà bạn khát khao có được. Vậy thì đây chính là ngày để bạn lắng nghe, tìm tòi và học hỏi những trải nghiệm thú vị, từ đó bổ sung kiến thức để tiếp tục gia tăng tài sản.

Tuổi Tý đón nhận tin vui tới tấp đến với mình. Chuyện tình cảm khởi sắc, nhất là những bạn còn độc thân sẽ không còn cô đơn vì gặp được người tâm đầu ý hợp. Với những ai đã có gia đình sẽ là ngày hạnh phúc ngọt ngào của đôi lứa.

Người tuổi Tý có được Thiên Tài mang tới tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo