Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 9/11/2022, 3 con giáp dưới có Quý Nhân che chở, trên có Thần Tài nâng đỡ, làm gì cũng thuận, ước gì được nấy, cuộc sống vạn sự như ý, nhà lầu xe sang cùng lúc có đủ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 04:11

3 con giáp may mắn uống no lộc trời, tiền ập vào nhà ào ào, phất lên như diều gặp gió, phát tài cực to, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mạnh mẽ, làm việc gì cũng ngăn nắp, không thích trì hoãn. Tử vi 12 con giáp cho biết, sáu vị thần tài sẽ về nhà, đón phú quý, nhân đôi tiền tiết kiệm, giàu sang phú quý, tài lộc ngày càng vượng, tài lộc tăng vọt, phú quý mỗi ngày một giàu và giàu sang, còn tiền bạc thì không cần lo lắng, khiến người đời ghen ghét, đố kỵ.

Đúng hôm nay, người tuổi Thìn sẽ là con giáp vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Tuổi Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt nên cực kỳ tỏa sáng. Đây chính là thời gian vô cùng may mắn, người tuổi Thìn có thể cầu được ước thấy, đạt được mọi ý nguyện trong cuộc sống của mình. 

Thời gian này mang lại vinh hoa phú qúy cho Thìn, giúp họ đổi đời chỉ sau một đêm, giàu nhanh đến chóng mặt. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và không ngừng cống hiến thì cuối năm nay Thìn chắc chắn sẽ thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 9/11/2022, 3 con giáp dưới có Quý Nhân che chở, trên có Thần Tài nâng đỡ, làm gì cũng thuận, ước gì được nấy, cuộc sống vạn sự như ý, nhà lầu xe sang cùng lúc có đủ - Ảnh 1
Đây chính là thời gian vô cùng may mắn, người tuổi Thìn có thể cầu được ước thấy, đạt được mọi ý nguyện trong cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này có phúc khí và luôn có thần tài phù trợ nên làm việc gì cũng dễ dàng kiếm được bộn tiền, tài vận không quá dồi dào nhưng luôn ổn định theo năm tháng. Đúng hôm nay, Thân sẽ có vận trình vượng phát, cả hai phương diện là sự nghiệp và tình cảm đều hanh thông, thuận lợi.

Tử vi 12 con giáp cho biết, Thân sẽ lội ngược dòng, vận số phất lên như diều gặp gió. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền, chuyện tình cảm của Thân cũng viên mãn như ý, hạnh phúc ngất ngây. Thân càng làm lại càng kiên trì bền bỉ, không bỏ cuộc, vì vậy mà dễ dàng gặt hái thành tựu. Từ đây mà tài sản, tiền bạc cũng tăng lên đáng kể, nguồn thu cũng không ngừng gia tăng.

Cuộc sống tuổi Thân sẽ sang trang mới, từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận, mọi thứ đều có chuyển biến tốt. Nếu như may mắn hơn, có khả năng vào cuối năm nay, tuổi Thân sẽ có cơ hội làm giàu, việc gì cũng hanh thông thịnh vượng.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 9/11/2022, 3 con giáp dưới có Quý Nhân che chở, trên có Thần Tài nâng đỡ, làm gì cũng thuận, ước gì được nấy, cuộc sống vạn sự như ý, nhà lầu xe sang cùng lúc có đủ - Ảnh 2
Cuộc sống tuổi Thân sẽ sang trang mới, từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận, mọi thứ đều có chuyển biến tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu đa phần hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Con giáp này thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không. Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên hôm nay, Dậu sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Vận tài lộc của Dậu cũng thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối Dậu sẽ ngập trong biển tiền, của nả đầy nhà. Từ đây, con giáp này sẽ gia nhập hội đại gia lắm của nhiều tiền. Con giáp này ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng ghen tị.

Làm việc gì tuổi Dậu cũng suôn sẻ, hanh thông, thậm chí còn thu hút nhiều tài vận, giúp họ một bước trở nên giàu có bất ngờ. Dự kiến cuối năm nay, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ trong công việc và định hướng cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 9/11/2022, 3 con giáp dưới có Quý Nhân che chở, trên có Thần Tài nâng đỡ, làm gì cũng thuận, ước gì được nấy, cuộc sống vạn sự như ý, nhà lầu xe sang cùng lúc có đủ - Ảnh 3
Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối Dậu sẽ ngập trong biển tiền, của nả đầy nhà, từ đây, con giáp này sẽ gia nhập hội đại gia lắm của nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ tư tử vi ngày 9/11 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 54 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ